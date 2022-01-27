Любимый детьми дедушка раздаст всем желающим конфеты
28 января в парках Улан-Удэ будут отмечать День Деда Мороза и Снегурочки (0+).
- Дед Мороз и Снегурочка – это олицетворение в первую очередь новогодней сказки, добра, уюта и тепла, традиционной праздничной новогодней атмосферы Поэтому в честь данного праздника мы устраиваем последнюю встречу с Дедом Морозом в этом году, - рассказали организаторы.
28 января улан-удэнцы смогут увидеть в парках, как Дед Мороз говорит всем детям «спасибо» и «до свидания», что он будет скучать и обязательно вернется в следующем году.
Также сказочный герой подарит детям небольшой сладкий подарок.
Дедушка начнёт с парка «Юбилейный» (14:00-14:30), потом заглянет в парк им. Орешкова (15:00-15:30) и последний парк, который он посетит, будет парк им. Жанаева (16:00-16:30).
В парках Улан-Удэ будет гулять Дед Мороз
Общество, Фото:
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