В парках Улан-Удэ будет гулять Дед Мороз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Любимый детьми дедушка раздаст всем желающим конфеты



28 января в парках Улан-Удэ будут отмечать День Деда Мороза и Снегурочки (0+).



- Дед Мороз и Снегурочка – это олицетворение в первую очередь новогодней сказки, добра, уюта и тепла, традиционной праздничной новогодней атмосферы Поэтому в честь данного праздника мы устраиваем последнюю встречу с Дедом Морозом в этом году, - рассказали организаторы.



28 января улан-удэнцы смогут увидеть в парках, как Дед Мороз говорит всем детям «спасибо» и «до свидания», что он будет скучать и обязательно вернется в следующем году.



Также сказочный герой подарит детям небольшой сладкий подарок.



Дедушка начнёт с парка «Юбилейный» (14:00-14:30), потом заглянет в парк им. Орешкова (15:00-15:30) и последний парк, который он посетит, будет парк им. Жанаева (16:00-16:30).



