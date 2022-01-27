Соревнования проводились среди смешанных пар в двух группах
Иркутские спортсмены завоевали золотые и серебряные медали на чемпионате России по кёрлингу среди смешанных пар, который с 21 по 26 января проходил в тренировочном центре Дворца спорта «Айсберг» в Сочи. В группе «А» приняли участие 14 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей и Краснодарского края. В группе «Б» за медали боролись 18 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Иркутской, Челябинской и Новосибирской областей.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, по итогам игр в группе «А» второе место заняла иркутская команда «Комсомолл 1», в состав которой входили Елизавета Трухина и Михаил Власенко. Победу в этой группе одержала команда «Московская область 1», третье место заняла команда «Московская область 2».
В группе «Б» победила команда Приангарья «Комсомолл 4» в составе Нины Поликарповой и Камиля Каримова. Второй стала также иркутская команда «Комсомолл 3» (Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков). Замкнула тройку призёров команда Красноярского края.
- По итогам турнира две команды переходят в группу «А» и в дальнейшем в этой лиге Приангарье будут представлять четыре пары. Я поздравляю ребят и старшего тренера областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Анну Трухину и желаю дальнейших спортивных достижений, - отметил президент федерации кёрлинга Иркутской области Руслан Ситников.
Иркутские кёрлингисты завоевали «золото» и «серебро» чемпионата России
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