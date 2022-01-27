В 6 ссузах Бурятии создадут 12 мастерских

До конца 2024 года в республике будет создано 42 мастерские



Бурятия получит 205 млн рублей из федерального бюджета на создание 42 мастерских на период с 2022 по 2024 годы. Получателями гранта в 2022 году станут шесть профессиональных образовательных организаций.



В Улан-Удэнском авиационном техникуме будут созданы 2 мастерские по компетенциям «Интернет вещей» и «Разработка мобильных приложений». В Бурятском республиканском индустриальном техникуме оборудуют две мастерские по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Управление локомотивом».



Создадут две мастерские в Бурятском лесопромышленном колледже по компетенциям «Технологии информационного моделирования BIM» и «Геопространственные технологии». В Байкальском многопрофильном колледже будут организованы две мастерские «Лабораторный химический анализ» и «Промышленная механика и монтаж».



В республиканском базовом медицинском колледже имени Э.Р. Раднаева оборудуют мастерские «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная деятельность». Также в Бурятском республиканском техникуме автомобильного транспорта откроются мастерские по компетенциям «Обслуживание грузовой техники» и «Окраска автомобиля».



- Новые мастерские позволят обеспечить необходимый уровень подготовки рабочих и специалистов в соответствии с мировыми стандартами качества по основным профессиональным образовательным программам, которые реализуются в образовательных учреждениях, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

