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В Бурятии проживают 8 жителей блокадного Ленинграда

В Бурятии проживают 8 жителей блокадного Ленинграда
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В республике проводятся мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Бурятии проживают 8 жителей блокадного Ленинграда. Из них четверо живут в Улан-Удэ. Это ветераны, которые детьми пережили блокаду: Зинаида Ивановна Мызина, Нина Ивановна Черноярова, Константин Александрович Цветков и Нина Трифоновна Мусорина.

Сегодня, 27 января, они получили слова благодарности и поздравления от мэрии Улан-Удэ городского совета ветеранов.

- Когда началась война, мне ещё не было четырёх лет. Папу сразу забрали на войну, мама осталась одна с двумя ребятишками. Когда началась блокада, мама получила полное истощение. Мы ведь были маленькие и все время просили поесть, и она отдавала нам свой паёк. Пришли дружинники, видят, что она лежит, предложили забрать нас. Она отказалась, но сказала забрать одного – хоть кто-нибудь выживет. Меня взяли в ясли, я там жила, а потом нас вывезли через Ладогу в Краснодар. А братишка мой умер. Маму положили в госпиталь, а затем отправили в Среднюю Азию, где она и осталась, - рассказала Нина Черноярова.

Как сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии, по всей республике в память о тех событиях проводятся онлайн-мероприятия. В школах прошли классные часы, уроки памяти, посвящённые Дню полного снятия блокады Ленинграда. Дистанционно уроки провели для нескольких тысяч школьников.

В центре допризывной подготовки и патриотического воспитания развёрнута экспозиция «Ленинградский метроном» (12+), посвящённая Дню прорыва блокады Ленинграда. Выставка рассказывает о подвиге жителей осаждённого Ленинграда и воинов Ленинградского и Волховского фронтов.

Ко Дню освобождения Ленинграда от 900-дневной блокады в Улан-Удэ проводятся порядка 50 мероприятий. В школах в дистанционном формате проходят всероссийские уроки памяти «Блокадный хлеб», онлайн-викторины «Мужество и стойкость Ленинграда», онлайн-акции «Блокадный хлеб», классные часы «Ленинградский дневник», «День полного освобождения Ленинграда…». В учреждениях культуры пройдут виртуальные экскурсии, книжные выставки и другие мероприятия.

Также жители города смогут присоединиться к всероссийскому кинопоказу молодёжных фильмов о блокаде Ленинграда, приуроченных к 78-й годовщине со Дня снятия блокады, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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