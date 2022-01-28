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В центральной экологической зоне Байкала спроектируют 6 очистных сооружений

В центральной экологической зоне Байкала спроектируют 6 очистных сооружений
Общество,  Фото:pixabay.com
На эти цели предусмотрено более 114 млн рублей субсидии

Проектирование канализационно-очистных сооружений (КОС) в шести населённых пунктах Иркутской области, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, завершится в 2022 году.

- На 2022 год предусмотрено более 114 млн рублей субсидии на завершение проектно-сметной документации канализационно-очистных сооружений в Байкальске, Ангасолке, Култуке, Листвянке, Слюдянске, а также на территории Усолья-Сибирского. Кроме того, на 2023 год предусмотрены 5,2 млн рублей на строительство очистных в Большом Голоустном, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время совещания по вопросам проектирования, строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений на территории региона.

Для координации работы в декабре 2021 года создана рабочая группа. После разработки проектной документации и прохождения государственных экспертиз бюджетные заявки будут направлены в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения объектов капитального строительства в федеральный проект «Сохранение озера Байкал».

Кроме того, в 2022 году в рамках проекта будет продолжена реконструкция КОСов правого берега Ангары в Иркутске. Проект реализуется с 2016 года, в 2021-м было направлено 2 млрд 756 млн рублей. Завершён 6-й этап реконструкции, в 2022-м продолжится реализация 7-го, 8-го и 9-го этапов, начаты работы по завершающему 10-му этапу.

- Также в регионе идут работы по строительству и реконструкции КОСов в Байкальской природной территории. Так, новые канализационно-очистные сооружения запущены в эксплуатацию в Свирске, намечено завершение строительства КОСов в Усть-Ордынском, в 2022 году должны состояться пуско-наладочные работы на этом объекте. В Савватеевке Ангарского района в этом году должна завершиться реконструкция очистных, на эти цели направим в общей сложности 151,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Байкал Иркутская область очистные сооружения

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