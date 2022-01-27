Дзюдоисты Бурятии стали призёрами турнира в Чите

Общество, Фото: пресс-служба СШОР №1 Забайкальского края

В Забайкалье прошли межрегиональные соревнования по дзюдо



В Чите завершился первый региональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного тренера России Аркадия Дерябина. Соревнования проходили с 24 по 26 января в спортивно-концертном комплексе «Мегаполис Спорт», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



- По итогам двух дневных поединков в общекомандном зачёте места распределись следующим образом: первое место – ДЮСШ №3 города Краснокаменска, второе - СШОР «Иппон» города Улан-Удэ и третье место – СК «Кодокан» города Улан-Удэ, – рассказали в спортивной школе олимпийского резерва №1 Забайкальского края.



По информации пресс-службы министерства спорта РБ, у сборной Бурятии 13 медалей.



- Республика была представлена спортсменами из пяти спортивных школ и школ олимпийского резерва. В итоге двухсторонней борьбы команда Бурятии заняла первое место. 35,5 очков на счету СШОР «Иппон», 31 очко у «Кодокана», 3,5 у «Иволгинской СШ», 5 очков у «Кабанской СШОР», - пояснил тренер Дмитрий Никулин.



В соревнованиях приняли участие команды из Бурятии, Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского и Забайкальского краёв. В турнире участвовали юноши и девушки 2005-2007 годов рождения в весовых категориях от 46 до 90 килограммов. Общее количество участников – 180 человек. По окончанию соревнований спортсмены провели совместную тренировку.

