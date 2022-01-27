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Лучники Забайкалья победили на чемпионате России в Орле

Лучники Забайкалья победили на чемпионате России в Орле
Общество,  Фото:Забайкальская федерация стрельбы из лука
Спортсмены завоевали 9 медалей соревнований

Чемпионат России по стрельбе из лука проходил с 22 по 27 января в городе Орёл. На турнире забайкальские лучники завоевали семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В классическом луке Галсан Базаржапов стал чемпионом России (тренер Балта Цынгуев), Буянто Цырендоржиев – серебряным призёром (тренер Бато Цынгуев) и Содном Будаев – бронзовым призёром (тренер Ким Дабаев).

Также мужская и женская сборные команды Забайкальского края стали чемпионами России в классическом луке в составе Валерии Мыльниковой, Туяны Будажаповой, Виктории Намдаковой; Бэлигто Цынгуева, Буянто Цырендоржиева и Болота Цыбжитова. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край стрельба из лука спорт чемпионат России

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