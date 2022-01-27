Численность омуля снизилась, и птицы вынужденно сменили рацион питания
На озере Байкал ожидается снижение численности большого баклана, которого местные жители обвиняют в уничтожении омуля. Учёные, в свою очередь, заявляют, что это мнение ошибочно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по науке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлану Бабину.
- Наши орнитологи уже два года по поручению минприроды РФ проводят учёты этого вида птиц. В этом году прогнозируется снижение его численности. Прошлым летом кладки бакланов почти все погибли. Птенцов съели чайки, - цитирует Светлану Бабину «Интерфакс».
По её словам, связано это с тем, что численность основного корма чаек – байкальский омуль – снизилась. И чайка переключилась на новый источник питания – птенцов бакланов. Оба вида птиц создают совместные колонии на байкальских скалах.
- Природа отрегулировала: нет омуля - нет баклана, несмотря на то, что это не основной его источник питания, - отметила Бабина.
Она уточнила, что бакланы в период размножения в основном питаются другой байкальской рыбой – разными видами бычков, которые не являются промысловыми.
- Мы ожидаем, что численность баклана продолжит снижаться в ближайшие годы, но полностью на Байкале он не исчезнет. Экосистема придёт в равновесие (...). Баклан гнездится не только на скалах, но и в кронах деревьев, где чайки не могут разорить его гнезда, - добавила Светлана Бабина.
По данным орнитологов, численность популяции большого баклана на Байкале на пике составляла порядка пяти тысяч птиц.
Байкальские чайки начали поедать птенцов бакланов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Численность омуля снизилась, и птицы вынужденно сменили рацион питания
Служебный конфликт произошёл в одной из поликлиник
Нужно встать неподвижно спиной к дереву, забору или стене
Также приостановлена плановая госпитализация в стационары
Ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер
Суперзвезда в шоке от вызова в суд
Некоторые из недавних «молодожёнов» на пенсии уже больше 20 лет
Клетки с собаками уже в пути
Заболеваемость коронавирусом растёт невероятными темпами
Полёт состоится в этом году
За месяц составили 50 протоколов на нерадивых хозяев собак
Строительство запланировано в Усолье-Сибирском и Зиме
Специалисты совершат 50-километровый переход
Жителей Бурятии призывают отказаться от посещения дацанов
В прошлом году «чёрные» лесорубы уничтожили насаждений на 350 млн