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Байкальские чайки начали поедать птенцов бакланов

Байкальские чайки начали поедать птенцов бакланов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Численность омуля снизилась, и птицы вынужденно сменили рацион питания

На озере Байкал ожидается снижение численности большого баклана, которого местные жители обвиняют в уничтожении омуля. Учёные, в свою очередь, заявляют, что это мнение ошибочно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по науке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлану Бабину.

- Наши орнитологи уже два года по поручению минприроды РФ проводят учёты этого вида птиц. В этом году прогнозируется снижение его численности. Прошлым летом кладки бакланов почти все погибли. Птенцов съели чайки, - цитирует Светлану Бабину «Интерфакс».

По её словам, связано это с тем, что численность основного корма чаек – байкальский омуль – снизилась. И чайка переключилась на новый источник питания – птенцов бакланов. Оба вида птиц создают совместные колонии на байкальских скалах.

- Природа отрегулировала: нет омуля - нет баклана, несмотря на то, что это не основной его источник питания, - отметила Бабина.

Она уточнила, что бакланы в период размножения в основном питаются другой байкальской рыбой – разными видами бычков, которые не являются промысловыми.

- Мы ожидаем, что численность баклана продолжит снижаться в ближайшие годы, но полностью на Байкале он не исчезнет. Экосистема придёт в равновесие (...). Баклан гнездится не только на скалах, но и в кронах деревьев, где чайки не могут разорить его гнезда, - добавила Светлана Бабина.

По данным орнитологов, численность популяции большого баклана на Байкале на пике составляла порядка пяти тысяч птиц.
птицы Байкал

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