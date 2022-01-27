В Кабанском районе Бурятии проведут капремонт 85 многоквартирных домов

На ремонт направят более 140 млн рублей



В Кабанском районе Бурятии отремонтируют 85 многоквартирных домов согласно плану по капитальному ремонту на 2022 год. Будет выполнено 207 видов работ, из которых 75 внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, 44 крыши, 40 систем отопления, 26 сетей горячего и холодного водоснабжения, 16 систем канализации и водоотведения. Кроме этого, в порядок приведут 4 фасада, 2 подвала и фундамента. На ремонт будет направлено 143,6 млн рублей.



Капремонт запланирован в домах, находящихся в городе Бабушкин, посёлках Каменск и Селенгинск, сёлах Кабанск и Выдрино. Так, в доме №5 микрорайона Южный посёлка Селенгинск капитально отремонтируют крышу и систему электроснабжения. Накануне прошла передача объекта для производства работ. Представители фонда капремонта, подрядной организации и управляющей организации совместно ещё раз ознакомились с проектной документацией, проговорили все детали и подписали акт передачи объекта.



По словам директора управляющей организации, дом 1967 года и очень нуждается именно в капитальном ремонте. На кровле имеются щели и дыры, изношенность сетей электроснабжения составляет более 50 % и не всегда справляется с текущей нагрузкой.



Напомним, в Бурятии продолжается реализация программы по капремонту. В настоящий момент в Кабанском районе в работе находится 19 домов, по 18 МКД заключаются договоры на проведение строительно-монтажных работ, по 48 объектам идут торги по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

