Служебный конфликт произошёл в одной из поликлиник
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась акушерка гинекологического кабинета одной из поликлиник республики. Она просила оказать содействие в разрешении конфликтной ситуации между ней и руководителем поликлиники, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека.
Акушерка рассказала, что районный врач-гинеколог ведёт приём больных один-два раза в месяц, а в случае с беременными необходимо постоянное наблюдение. Тогда главврач поликлиники обязал акушерку выполнять работу, не входящую в её должность.
На просьбу акушерки заключить эти обязанности дополнительным соглашением к трудовому договору с дополнительной оплатой труда, последовал отказ, а в дальнейшем руководитель и вовсе начал допускать оскорбления в её адрес.
Ситуация обострилась, когда акушерку обязали проводить диспансеризацию несовершеннолетних девочек, что противоречит нормативно-правовым требованиям. По закону это должен делать врач - акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач-педиатр или другой врач-специалист.
На отказ акушерки последовало дисциплинарное взыскание в виде замечания от руководства.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего омбудсмен Юлия Жамбалова направила соответствующие запросы. В представленной информации Росздравнадзора сообщается, что медицинской организации объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В Бурятии главврач заставляла акушерку выполнять работу за врача
Общество, Фото:
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