В Бурятии главврач заставляла акушерку выполнять работу за врача

Служебный конфликт произошёл в одной из поликлиник



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась акушерка гинекологического кабинета одной из поликлиник республики. Она просила оказать содействие в разрешении конфликтной ситуации между ней и руководителем поликлиники, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека.



Акушерка рассказала, что районный врач-гинеколог ведёт приём больных один-два раза в месяц, а в случае с беременными необходимо постоянное наблюдение. Тогда главврач поликлиники обязал акушерку выполнять работу, не входящую в её должность.



На просьбу акушерки заключить эти обязанности дополнительным соглашением к трудовому договору с дополнительной оплатой труда, последовал отказ, а в дальнейшем руководитель и вовсе начал допускать оскорбления в её адрес.



Ситуация обострилась, когда акушерку обязали проводить диспансеризацию несовершеннолетних девочек, что противоречит нормативно-правовым требованиям. По закону это должен делать врач - акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач-педиатр или другой врач-специалист.



На отказ акушерки последовало дисциплинарное взыскание в виде замечания от руководства.



Для выяснения всех обстоятельств произошедшего омбудсмен Юлия Жамбалова направила соответствующие запросы. В представленной информации Росздравнадзора сообщается, что медицинской организации объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

