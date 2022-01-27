Год Тигра будет более благоприятным и урожайным
Настоятель Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржалинг» Зоригто лама Батуев дал прогноз на 2022 год для жителей Иркутской области. Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, в прогнозе говорится:
«На смену белому металлическому Быку приходит водяной Тигр. Год Тигра продлится до 21 февраля 2023 года. Тигр, как большая кошка, животное своенравное и строптивое. Он любознателен, обожает интересоваться новым и практически не чувствует страха. С ним следует держать ухо востро. Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных, а значит, нам надо быть готовыми к переменам. 2022 год характеризуется как год насыщенный и яркий, изобилующим яркими событиями и резкими поворотами.
Что ещё нужно знать о главном символе года?
То, что нынешний Тигр «водяной», совсем неплохо. Именно вода станет правящей стихией в 2022 году, поэтому ожидается много дождя. Год наделит нас мощной интуицией, поможет определиться с выбором решения в любой сложной ситуации. Присутствие воды в символе знака снимает с него весь возможный негатив.
Год Тигра, по сравнению с прошлым годом, будет более благоприятным и урожайным. Год будет устойчивым для тех, кто давно решился на что-то новое и никак не мог это сделать раньше. Он наиболее удачен для педагогов, культурных работников и военных, возможен значительный карьерный рост, значительное улучшение материального положения. Бизнесменам стоит серьёзно просчитать все свои сильные и слабые стороны, чтобы понять, готовы ли они для рывка на новый уровень. В 2022 году он вполне реален. Хоти и риски, конечно же, есть.
Представителям всех профессий Тигр советует: делайте всё от вас зависящее - и награда вас найдёт. Будьте уверены в своих силах, и вы почувствуете позитивные сдвиги в своём деле».
Настоятель Усть-Ордынского дацана дал прогноз на 2022 год
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