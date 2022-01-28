Стало известно расписание хуралов в Усть-Ордынском дацане
Молебны в честь Сагаалгана пройдут в Усть-Ордынском дацане в Иркутской области. Расписание на личной странице в социальной сети опубликовал настоятель дацана Зоригто лама, сообщает пресс-служба управления по связям с общественностью и национальным отношениям региона.
29 января вечером пройдёт освящение подношения балим. Оно будут храниться в алтаре в течении всего года.
30 января пройдёт большой хурал 10 хангал. Хурал будет длиться с утра до вечера с перерывами. Это важный хурал для благополучия в следующем году. Участвуя в нём, можно устранить препятствия и неудачи.
31 января состоится Дугжууба. С утра пройдёт «большая» Ямантака, а после обеда Чойжал сахюусан — это гневный хранитель учения, способный усмирять сильные формы вреда и несчастий. Именно через этот обряд прошения под названием Дугжууба и ритуальную фигуру Сор сжигаются в костре много скверной энергии и причины несчастий. Сам костёр будет в 18:30.
1 февраля в 9:00 начнётся Мандал Шива, особенный хурал в канун наступления Нового года. Благодарить будут Ногоон Дара Эхэ за её покровительство в течении всего года. Приветствуются разные дары на алтарь. Это Будда в женском облике, она способна поправлять личную жизнь, даровать детей и устранять препятствия.
2 февраля, ранним утром в 6:00 встреча Сидор Лхамо: молебен и переход в новое время года.
- К нам идёт тигр в стихии воды. К счастью он добрый, но нельзя забывать, что это тигр, - пояснил Зоригто лама.
В Иркутской области пройдут молебны в честь Сагаалгана
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