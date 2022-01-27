Ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер
29 и 30 января в Улан-Удэ состоится республиканская выставка-ярмарка «Белый месяц-2022» (0+). Традиционная сельскохозяйственная ярмарка проводится ежегодно в преддверии национального праздника Сагаалган.
Ярмарка «Белый месяц-2022» будет празднично оформлена, а свою продукцию в расширенном ассортименте представят не более 30 участников. Мероприятие пройдёт на площадке торгового комплекса «Центральный рынок».
Жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, а также мясные полуфабрикаты и национальные блюда из субпродуктов непосредственно от сельхозпроизводителей.
Отмечается, что ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер от коронавирусной инфекции. К торговле допустят только тех, кто имеет сертификат о прививке или о перенесённом заболевании.
В целях соблюдения требований по предупреждению распространения инфекционного заболевания животных, продукция будет реализовываться в упакованном виде с наличием маркировки.
Продукция должна иметь подтверждающую ветеринарную справку формы о прохождении полной ветеринарно-санитарной экспертизы.
В Улан-Удэ в преддверии Сагаалгана пройдёт праздничная ярмарка
Общество, Фото:
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