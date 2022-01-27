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В Улан-Удэ в преддверии Сагаалгана пройдёт праздничная ярмарка

В Улан-Удэ в преддверии Сагаалгана пройдёт праздничная ярмарка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер

29 и 30 января в Улан-Удэ состоится республиканская выставка-ярмарка «Белый месяц-2022» (0+). Традиционная сельскохозяйственная ярмарка проводится ежегодно в преддверии национального праздника Сагаалган.

Ярмарка «Белый месяц-2022» будет празднично оформлена, а свою продукцию в расширенном ассортименте представят не более 30 участников. Мероприятие пройдёт на площадке торгового комплекса «Центральный рынок».

Жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, а также мясные полуфабрикаты и национальные блюда из субпродуктов непосредственно от сельхозпроизводителей.

Отмечается, что ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер от коронавирусной инфекции. К торговле допустят только тех, кто имеет сертификат о прививке или о перенесённом заболевании.

В целях соблюдения требований по предупреждению распространения инфекционного заболевания животных, продукция будет реализовываться в упакованном виде с наличием маркировки.

Продукция должна иметь подтверждающую ветеринарную справку формы о прохождении полной ветеринарно-санитарной экспертизы.


ярмарка Сагаалган

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