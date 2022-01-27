В Улан-Удэ в преддверии Сагаалгана пройдёт праздничная ярмарка

Ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер



29 и 30 января в Улан-Удэ состоится республиканская выставка-ярмарка «Белый месяц-2022» (0+). Традиционная сельскохозяйственная ярмарка проводится ежегодно в преддверии национального праздника Сагаалган.



Ярмарка «Белый месяц-2022» будет празднично оформлена, а свою продукцию в расширенном ассортименте представят не более 30 участников. Мероприятие пройдёт на площадке торгового комплекса «Центральный рынок».



Жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, а также мясные полуфабрикаты и национальные блюда из субпродуктов непосредственно от сельхозпроизводителей.



Отмечается, что ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер от коронавирусной инфекции. К торговле допустят только тех, кто имеет сертификат о прививке или о перенесённом заболевании.



В целях соблюдения требований по предупреждению распространения инфекционного заболевания животных, продукция будет реализовываться в упакованном виде с наличием маркировки.



Продукция должна иметь подтверждающую ветеринарную справку формы о прохождении полной ветеринарно-санитарной экспертизы.





