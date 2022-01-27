В Забайкалье назвали возраст самых пожилых жениха и невесты

Некоторые из недавних «молодожёнов» на пенсии уже больше 20 лет



Самый солидный возраст, в котором в 2021-м году женились или выходили замуж в Забайкальском крае, составил 85 и 83 года. Об этом сообщило краевое управление ЗАГС.



Невесты в возрасте 85 лет выходили замуж в Краснокаменском и Сретенском районах. В первом случае возраст жениха составил 68 лет, во втором – 67. Мужчина, зарегистрировавший брак в возрасте 83 лет, живёт в Железнодорожном районе Читы, его избраннице 81 год.



Для сравнения, годом ранее, в 2020 году, самый большой возраст молодожёнов составил 91 год. Невеста в таком возрасте вышла замуж за мужчину 88-ми лет в Тунгокоченском районе. В Сретенске жених в возрасте 91-го года вступил в брак с женщиной 86 лет.



- Ещё десять лет назад браки заключались наиболее часто в возрасте 20-26 лет. Сегодня в подавляющем большинстве возраст вступления в брак составляет 25-34 года. Более позднее создание семьи – это общемировая тенденция,- комментирует ситуацию руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.

