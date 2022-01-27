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В Бурятии финал конкурса «Баатар. Дангина» перенесли на март

В Бурятии финал конкурса «Баатар. Дангина» перенесли на март
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки принимаются до 25 февраля

В Бурятии объявлены новая дата и место гала-концерта и церемонии награждения победителей межрегионального конкурса «Баатар. Дангина – 2022». Торжественная часть финала состоится 6 марта в Бурятском театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

Напомним, что в этом году конкурс «Баатар. Дангина» пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России. В нём примут участие молодые таланты из Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. Согласно условиям, в конкурсе могут испытать свои силы представители любых национальностей, владеющие бурятским языком, хорошо знающие бурятскую культуру и традиции.

Заявки на конкурс принимаются до 25 февраля. В финал будут отобраны до четырёх участников в каждой из шести номинаций. Финальный тур состоится 5 марта в КДЦ «Заречный».

Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.

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