Заявки принимаются до 25 февраля
В Бурятии объявлены новая дата и место гала-концерта и церемонии награждения победителей межрегионального конкурса «Баатар. Дангина – 2022». Торжественная часть финала состоится 6 марта в Бурятском театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.
Напомним, что в этом году конкурс «Баатар. Дангина» пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России. В нём примут участие молодые таланты из Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. Согласно условиям, в конкурсе могут испытать свои силы представители любых национальностей, владеющие бурятским языком, хорошо знающие бурятскую культуру и традиции.
Заявки на конкурс принимаются до 25 февраля. В финал будут отобраны до четырёх участников в каждой из шести номинаций. Финальный тур состоится 5 марта в КДЦ «Заречный».
Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.
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В Бурятии финал конкурса «Баатар. Дангина» перенесли на март
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