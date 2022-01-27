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Бурятия представила выставку в Совете Федерации

Бурятия представила выставку в Совете Федерации
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
Экспозицию высоко оценила Валентина Матвиенко

Национальный музей Бурятии с 24 по 26 января представил в Москве выставку «Степь – колыбель цивилизации» в рамках культурной программы Дней Республики Бурятия в Совете Федераций Федерального Собрания Российской Федерации. Экспозиция продемонстрировала историю, традиции и современность многонационального и поликультурного региона.

Историческая часть выставки была представлена мультимедийным контентом «Хунну. Погружение в эпоху». Пользователи контента смогли ознакомиться с бытом и укладом жизни хунну и проследить процесс эволюции хуннской культуры на территории Бурятии. В интерактивный контент включены археологические предметы национального музея РБ, а также фотографии, схемы, материалы, предоставленные археологами из института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, отдела истории и культуры Центральной Азии ИМБТ СО РАН, которые в настоящее время ведут раскопки и исследования на Иволгинском городище.

Материалы контента – музейные предметы, видеоматериалы, 3D-модели археологических предметов, анимация, комментарии исследователей культуры хунну. Все они структурированы по тематическим направлениям и художественно оформлены. Специально для проекта молодым композитором Лудубом Очировым была создана музыка «Хунну».

Художественная составляющая проекта включала в себя мультимедийный контент «Оживающие полотна» из 21 анимированных картин. Использованы произведения художников-классиков ХХ века из фондов национального музея РБ: Ц. Сампилова, Р. Мэрдыгеева, А. Сахаровской, А. Цыбиковой и др. Работы демонстрируют быт и традиции бурят, где неизменными декорациями развивающихся событий является степь. Также работы дополнены мелодиями традиционных напевов Бурятии.

Кроме этого, на выставке были представлены работы известных современных художников Даши Намдакова, Зорикто Доржиева и Жигжита Баясхаланова, в творчестве которых степь является главным концептом.

Среди почётных гостей на выставке присутствовала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она высоко оценила выставку. Особый интерес у Валентины Ивановны вызвал мультимедийный контент «Оживающие полотна», сообщает пресс-служба нацмузея.

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