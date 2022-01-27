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В Улан-Удэ активно составляют протоколы за собак на самовыгуле

В Улан-Удэ активно составляют протоколы за собак на самовыгуле
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
За месяц составили 50 протоколов на нерадивых хозяев собак

В Улан-Удэ за месяц составлено 50 протоколов на нарушителей порядка содержания домашних собак. Речь идёт о самовыгуле, отсутствии регистрации и допущении нападения питомцев на людей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Административные протоколы по статьям 47.1, 47.2, 51 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» направлены в административные комиссии районов для рассмотрения.

Домашние собаки должны быть на привязи или в вольере, если есть бреши в заборах.

– Основная задача – выявление незарегистрированных собак, собак на самовыгуле. Чтобы избежать возросших штрафов, просим всех улан-удэнцев зарегистрировать домашних питомцев и следить за ними. Кроме масштабных еженедельных рейдов, наши сотрудники ежедневно проверяют правила содержания собак в трёх городских районах, – отметил начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Юрий Садовский.

Недавно состоялся внеплановый рейд в микрорайоне Орешково. Специалисты заявляют, что «весь микрорайон был зачищен». После рейда заявок на отлов собак пока не поступает.

Один из последних рейдов прошёл также в микрорайонах Матросова, Площадка, Зелёный. Группы проверили 243 частных дома, составили 15 протоколов.

Подобные масштабные рейды проходят еженедельно.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях хозяйская собака покусала врача-педиатра, приехавшую к больному. На владелицу собаки составили два протокола.  

собаки

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