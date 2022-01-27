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Школьников Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Сагаалган собирает друзей»

Школьников Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Сагаалган собирает друзей»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проводится в режиме онлайн

Учащихся образовательных организаций Улан-Удэ приглашают принять участие в городском дистанционном фестивале-конкурсе «Сагаалган собирает друзей». Участвовать могут ребята двух возрастных категорий: 7-11 лет и 12-17 лет.

В рамках фестиваля состоятся три конкурса.

1. Конкурс «Самая креативная бууза». Бууза может быть приготовлена из разных материалов: фантазия может быть безгранична. Жюри оценит оригинальность и креативность одноминутного видеоролика.

2. Конкурс видеороликов «Встреча Белого месяца». В ролике длительностью 3 минуты авторы должны представить богатство и красоту бурятских традиций празднования Сагаалгана. Приветствуются креатив, оригинальный подход и артистизм.

3. Конкурс рисунков «Традиции на праздник Сагаалган». Нарисовать рисунок, в котором отображены традиции празднования Сагаалгана.

Положение о фестивале можно найти в соцсетях комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Заявки принимаются до 20 февраля на электронный адрес sagaalgan2021@mail.ru, сообщает пресс-служба комитета.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ фестиваль Сагаалган конкурс школа дети

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