Мероприятие проводится в режиме онлайн
Учащихся образовательных организаций Улан-Удэ приглашают принять участие в городском дистанционном фестивале-конкурсе «Сагаалган собирает друзей». Участвовать могут ребята двух возрастных категорий: 7-11 лет и 12-17 лет.
В рамках фестиваля состоятся три конкурса.
1. Конкурс «Самая креативная бууза». Бууза может быть приготовлена из разных материалов: фантазия может быть безгранична. Жюри оценит оригинальность и креативность одноминутного видеоролика.
2. Конкурс видеороликов «Встреча Белого месяца». В ролике длительностью 3 минуты авторы должны представить богатство и красоту бурятских традиций празднования Сагаалгана. Приветствуются креатив, оригинальный подход и артистизм.
3. Конкурс рисунков «Традиции на праздник Сагаалган». Нарисовать рисунок, в котором отображены традиции празднования Сагаалгана.
Положение о фестивале можно найти в соцсетях комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Заявки принимаются до 20 февраля на электронный адрес sagaalgan2021@mail.ru, сообщает пресс-служба комитета.
Возрастное ограничение 6+
Школьников Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Сагаалган собирает друзей»
Общество, Фото:
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