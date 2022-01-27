Школьников Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Сагаалган собирает друзей»

Мероприятие проводится в режиме онлайн



Учащихся образовательных организаций Улан-Удэ приглашают принять участие в городском дистанционном фестивале-конкурсе «Сагаалган собирает друзей». Участвовать могут ребята двух возрастных категорий: 7-11 лет и 12-17 лет.



В рамках фестиваля состоятся три конкурса.



1. Конкурс «Самая креативная бууза». Бууза может быть приготовлена из разных материалов: фантазия может быть безгранична. Жюри оценит оригинальность и креативность одноминутного видеоролика.



2. Конкурс видеороликов «Встреча Белого месяца». В ролике длительностью 3 минуты авторы должны представить богатство и красоту бурятских традиций празднования Сагаалгана. Приветствуются креатив, оригинальный подход и артистизм.



3. Конкурс рисунков «Традиции на праздник Сагаалган». Нарисовать рисунок, в котором отображены традиции празднования Сагаалгана.



Положение о фестивале можно найти в соцсетях комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Заявки принимаются до 20 февраля на электронный адрес sagaalgan2021@mail.ru, сообщает пресс-служба комитета.



Возрастное ограничение 6+

