Незаконно рубить лес в Бурятии стали меньше





На протяжении последних трёх лет в Бурятии отмечается тенденция снижения числа преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В 2021 году выявлено 886 таких преступлений, причинённый ими ущерб превысил 350 млн рублей. Органами правоохраны к уголовной ответственности привлечено 489 лиц, которыми совершено 637 преступлений. По результатам оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность шести организованных преступных групп, участниками которых совершено 39 незаконных рубок и два сбыта незаконно заготовленной древесины. Уголовные дела в отношении них направлены в суды для рассмотрения по существу.



К примеру, заместителем прокурора республики утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы, совершившей в Заиграевском районе пять незаконных рубок и сбыт древесины. Их действиями причинён ущерб в размере 2,2 млн рублей, который преступники возместили в полном объёме. Приговором Заиграевского районного суда от 29 декабря 2021 года их признали виновными за незаконную рубку леса, а также за хранение и сбыт незаконно заготовленной древесины. Им назначены наказания в виде лишения свободы от 4 до 5 лет условно. Решение суда вступило в законную силу.



- Прокуратурой республики вопросам противодействия незаконным рубкам лесных насаждений уделяется особое внимание. По итогам проведённых координационных совещаний и коллегий во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами реализованы профилактические мероприятия, направленные на выявление преступлений в сфере лесопользования, - отметили в пресс-службе.



Для этого активно применяются современные технические средства, позволяющие удалённо отслеживать действия виновных лиц. С 2018 года в лесничествах республики используется космический мониторинг, благодаря которому ежегодно выявляется около сотни незаконных рубок. Кроме того, в лесах установлены фотоловушки, находят применение дроны, чип-трекеры и видео-регистраторы.

