У «чёрного» лесоруба в Бурятии изъяли бензопилу

Мужчина вырубил леса на 235 тысяч рублей



Житель села Улюн Баргузинского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



В октябре 2021 года сельчанин вырубил лес В Курумканском участковом лесничестве. Ущерб составил 235 тысяч рублей, который он возместил в полном объёме.



Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, по решению суда в доход государства обращено орудие преступления – бензопила.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

