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У «чёрного» лесоруба в Бурятии изъяли бензопилу

У «чёрного» лесоруба в Бурятии изъяли бензопилу
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина вырубил леса на 235 тысяч рублей

Житель села Улюн Баргузинского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

В октябре 2021 года сельчанин вырубил лес В Курумканском участковом лесничестве. Ущерб составил 235 тысяч рублей, который он возместил в полном объёме.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, по решению суда в доход государства обращено орудие преступления – бензопила.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
черные лесорубы

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