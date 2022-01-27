Жителю Бурятии незаконно начисляли плату за теплопотери

В деле разбирался Госстройжилнадзор



Житель Северобайкальска пожаловался в Госстройжилнадзор на незаконное доначисление за теплоснабжение.



С января по июль 2021 года начисление платы за отопление жителю производилось ресурсоснабжающей организацией с учётом тепловых потерь. Собственник ежемесячно переплачивал около 300 рублей.



По факту выявленного нарушения ресурсоснабжающей организации было выдано предписание произвести перерасчёт начисленной платы за отопление, исключив из лицевого счета потребителя плату, начисленную за тепловые потери. И далее расчёт платы производить в соответствии с законом.



- Не согласившись с предписанием, ресурсник обратился в суд с заявлением о признании предписания недействительным. Но по закону расчёт платы за отопление производится либо по показаниям прибора учёта, либо по нормативу потребления. Потребитель по договору обязан оплачивать фактически принятое количество энергии в соответствии с данными её учёта. Начисление платы за тепловые потери нарушает жилищное законодательство, а также права и законные интересы потребителей, - сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора Бурятии.



Суд признал, что возложение обязанности по оплате тепловых потерь на граждан неправомерно.



- Тепловые потери возникают в процессе и в связи с передачей потребителям тепловой энергии, поэтому фактически не входят в состав потреблённого абонентом количества тепловой энергии. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии должна нести ресурсоснабжающая организация, - отметил заместитель председателя правительства Евгений Луковников.

