Обучающие курсы пройдут почти 400 работников
Министерство культуры Бурятии совместно с колледжем искусств имени Чайковского в 2022 году организуют повышение квалификации творческих и управленческих кадров. Курсы пройдут 388 специалистов, сообщает пресс-служба профильного министерства.
Библиотекари, сотрудники музеев и клубов, преподаватели детских школ искусств, звукооператоры, режиссеры и другие культработники будут обучаться в дистанционном режиме в ведущих вузах страны. Заявки на обучение подтвердили 16 федеральных вузов культуры и искусства.
Отмечается, что повышение квалификации состоится в рамках федерального проекта «Творческие люди».
Культработники Бурятии повысят квалификации в ведущих вузах страны
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