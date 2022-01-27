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Культработники Бурятии повысят квалификации в ведущих вузах страны

Культработники Бурятии повысят квалификации в ведущих вузах страны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обучающие курсы пройдут почти 400 работников

Министерство культуры Бурятии совместно с колледжем искусств имени Чайковского в 2022 году организуют повышение квалификации творческих и управленческих кадров. Курсы пройдут 388 специалистов, сообщает пресс-служба профильного министерства.

Библиотекари, сотрудники музеев и клубов, преподаватели детских школ искусств, звукооператоры, режиссеры и другие культработники будут обучаться в дистанционном режиме в ведущих вузах страны. Заявки на обучение подтвердили 16 федеральных вузов культуры и искусства.

Отмечается, что повышение квалификации состоится в рамках федерального проекта «Творческие люди».  
культура

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