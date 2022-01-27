На call-центр скорой помощи в Улан-Удэ обрушился шквал звонков









Ранее в call-центре были введены врачебные консультации по опыту крупных городов страны.



- Мы делаем всё, что можем, мы стараемся вовремя выполнить все наши обязанности. Но вызовы по поводу температуры всё-таки не являются такими экстренными, всегда можно что-то подождать, применять какие-то лекарства, получить рекомендации, - пояснила Людмила Бидагаева.



Проконсультировать по приёму тех или иных лекарств могут старшие врачи, их в смене трое. Также они проконсультируют по тактике лечения – стоит лечиться дома, или нет.



- Большинство вопросов связаны с небольшими повышениями температуры, недомоганием. Их можно решить в плане личных консультаций по телефону, - пояснили специалисты.



Телефон горячей линии скорой помощи: 8(902)168-02-21.



Рост заболеваемости COVID-19 и приход нового штамма «омикрон» в Улан-Удэ вызвал шквал звонков в call-центре скорой помощи. Заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи Людмила Бидагаева рассказала, как они справляются с ситуацией. Видео опубликовало министерство здравоохранения Бурятии.