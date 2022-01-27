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Жители Бурятии связали более 500 вещей для детей, стариков и осуждённых

Жители Бурятии связали более 500 вещей для детей, стариков и осуждённых
Общество,  Фото:сайт Улан-Удэнской и Бурятской епархии
С помощью церкви в дар новые тёплые вещи получили учреждения для детей, дома престарелых и колоний

В январе в Бурятии завершилась благотворительная акция «Тепло материнских рук». Ежегодная акция проходит по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа уже второй год, сообщает пресс-служба епархии.

Проект стартовал 14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы. В проекте могли принять участие все желающие.

Так, были связаны шерстяные пинетки для самых маленьких детишек, от которых отказались родители. Также женщины связи носки, варежки и другие тёплые вещи для заключенных исправительных колоний и пожилых людей в дома престарелых.

Мероприятие, посвящённое завершению благотворительной акции прошло в Покровском приделе Троицкого храма Улан-Удэ.

Митрополит Иосиф передал более 70 пар пинеток и 30 пар носочков в специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистенок»; более 20 пар носков и варежек в центр помощи детям «Малышок»; более 60 пар носков и варежек в детский дом-интернат «Журавушка»; более 30 пар вязаных теплых носков республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; более 120 пар тёплых носков в исправительные колонии; более 70 пар носков и перчаток в Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие».

Архипастырь пожелал, чтобы дети в своей, только ещё начинающейся жизни лишенные родительского тепла, всегда чувствовали тепло окружающих их людей, а заключенные исправительных учреждений, почувствовав заботу, встали на путь исправления.

благотворительность

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