Жители Бурятии связали более 500 вещей для детей, стариков и осуждённых

Общество, Фото: сайт Улан-Удэнской и Бурятской епархии

С помощью церкви в дар новые тёплые вещи получили учреждения для детей, дома престарелых и колоний



В январе в Бурятии завершилась благотворительная акция «Тепло материнских рук». Ежегодная акция проходит по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа уже второй год, сообщает пресс-служба епархии.



Проект стартовал 14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы. В проекте могли принять участие все желающие.



Так, были связаны шерстяные пинетки для самых маленьких детишек, от которых отказались родители. Также женщины связи носки, варежки и другие тёплые вещи для заключенных исправительных колоний и пожилых людей в дома престарелых.



Мероприятие, посвящённое завершению благотворительной акции прошло в Покровском приделе Троицкого храма Улан-Удэ.



Митрополит Иосиф передал более 70 пар пинеток и 30 пар носочков в специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистенок»; более 20 пар носков и варежек в центр помощи детям «Малышок»; более 60 пар носков и варежек в детский дом-интернат «Журавушка»; более 30 пар вязаных теплых носков республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; более 120 пар тёплых носков в исправительные колонии; более 70 пар носков и перчаток в Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие».



Архипастырь пожелал, чтобы дети в своей, только ещё начинающейся жизни лишенные родительского тепла, всегда чувствовали тепло окружающих их людей, а заключенные исправительных учреждений, почувствовав заботу, встали на путь исправления.



