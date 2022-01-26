Госавтоинспекция по Улан-Удэ напомнила о порядке предоставления госуслуг

Общество, Фото: Госавтоинспекция по Улан-Удэ

Нужна предварительная запись



Отдел ГИБДД управления МВД России по Улан-Удэ предоставляет следующие государственные услуги по адресу: ул. Шаляпина, дом 18 (на территории смотровой площадки МРЭО ГИБДД):



- выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства,



- выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности,



- выдача свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.



Предварительная запись производится по телефону 8 (3012) 44-26-84, а также при личном посещении по адресу: Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 1.



График приёма граждан:



- государственная услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства: вторник с 14.00 – 18.00; пятница с 14.00 – 17.00.



- государственная услуга по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности: вторник с 14.00 – 18.00; пятница с 14.00 – 17.00.



- государственная услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов: пятница с 09.00 – 12.00.



При посещении мест оказания государственных услуг обязательно использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).





