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Госавтоинспекция по Улан-Удэ напомнила о порядке предоставления госуслуг

Госавтоинспекция по Улан-Удэ напомнила о порядке предоставления госуслуг
Общество,  Фото:Госавтоинспекция по Улан-Удэ
Нужна предварительная запись

Отдел ГИБДД управления МВД России по Улан-Удэ предоставляет следующие государственные услуги по адресу: ул. Шаляпина, дом 18 (на территории смотровой площадки МРЭО ГИБДД):

- выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства,

- выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности,

- выдача свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.

Предварительная запись производится по телефону 8 (3012) 44-26-84, а также при личном посещении по адресу: Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 1.

График приёма граждан:

- государственная услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства: вторник с 14.00 – 18.00; пятница с 14.00 – 17.00.

- государственная услуга по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности: вторник с 14.00 – 18.00; пятница с 14.00 – 17.00.

- государственная услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов: пятница с 09.00 – 12.00.

При посещении мест оказания государственных услуг обязательно использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).


ГИБДД

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