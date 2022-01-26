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Улан-удэнка рассказала о работе в ковидном такси

Улан-удэнка рассказала о работе в ковидном такси
Общество, 
Девушка-водитель ковидного такси старается успокаивать пассажиров

Улан-удэнка Виктория работает водителем ковидного такси. О наборе водителей девушка узнала летом 2021 года и не раздумывая подала заявку.

- С детства стараюсь помогать людям, меня так воспитали. И когда узнала о наборе, решение приняла сразу. В восемь утра проходим медкомиссию, после получаем путевые листы, надеваем защитные костюмы и выходим на линию. Заявки с каждым днём увеличиваются, сейчас мы перевозим по 10-15 пассажиров в день, хотя ещё неделю назад обращений было в разы меньше, - рассказала Виктория.



Ковидное такси в Улан-Удэ работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Все водители имеют средства индивидуальной защиты и каждые 10 дней проходят тестирование на COVID-19. Автомобили оборудованы плотными перегородками между водительским и задним пассажирским сиденьем, в течение дня три раза проводится дезинфекция салона.

- Когда прихожу домой, то сразу принимаю душ, обрабатываю всё антисептиком и уже потом иду к семье, - рассказала девушка.

Общаясь с больными коронавирусом, Виктория старается их поддержать.

- Нужно уметь успокоить человека, потому что он болеет, у него стресс, он не знает, чем это закончится. Я со всеми разговариваю как со своими родными, и люди благодарят, - поделилась Виктория. 

Сегодня в Улан-Удэ курсируют 12 автомобилей для перевозки пассажиров с коронавирусом, сообщили в пресс-службе мэрии. Заявки на перевозку горожан поступают через врачей. Всего с 10 ноября 2021 года ковидные такси перевезли более четырёх тысяч пассажиров.
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