Улан-удэнка рассказала о работе в ковидном такси

Девушка-водитель ковидного такси старается успокаивать пассажиров



Улан-удэнка Виктория работает водителем ковидного такси. О наборе водителей девушка узнала летом 2021 года и не раздумывая подала заявку.



- С детства стараюсь помогать людям, меня так воспитали. И когда узнала о наборе, решение приняла сразу. В восемь утра проходим медкомиссию, после получаем путевые листы, надеваем защитные костюмы и выходим на линию. Заявки с каждым днём увеличиваются, сейчас мы перевозим по 10-15 пассажиров в день, хотя ещё неделю назад обращений было в разы меньше, - рассказала Виктория.







Ковидное такси в Улан-Удэ работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Все водители имеют средства индивидуальной защиты и каждые 10 дней проходят тестирование на COVID-19. Автомобили оборудованы плотными перегородками между водительским и задним пассажирским сиденьем, в течение дня три раза проводится дезинфекция салона.



- Когда прихожу домой, то сразу принимаю душ, обрабатываю всё антисептиком и уже потом иду к семье, - рассказала девушка.



Общаясь с больными коронавирусом, Виктория старается их поддержать.



- Нужно уметь успокоить человека, потому что он болеет, у него стресс, он не знает, чем это закончится. Я со всеми разговариваю как со своими родными, и люди благодарят, - поделилась Виктория.



Сегодня в Улан-Удэ курсируют 12 автомобилей для перевозки пассажиров с коронавирусом, сообщили в пресс-службе мэрии. Заявки на перевозку горожан поступают через врачей. Всего с 10 ноября 2021 года ковидные такси перевезли более четырёх тысяч пассажиров.

