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На Байкале изменят дни курсирования 2 пригородных поездов

На Байкале изменят дни курсирования 2 пригородных поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Расписание изменится для электричек Слюдянка-1 – Выдрино

По технологическим причинам в Бурятии и Иркутской области с 28 января по 9 декабря изменится расписание курсирования пригородных поездов №6601 Выдрино – Слюдянка-1 и №6602 Слюдянка-1 – Выдрино. Составы будут следовать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба ВСЖД.

По информации Байкальской ППК, отменяются пригородные поезда №6602 и № 6601, следующие по пятницам: 28 января; 4, 11, 18, 25 февраля; 4, 11, 18, 25 марта; 1, 8, 15, 22, 29 апреля; 6, 13, 20, 27 мая; 3, 10, 17, 24 июня; 1, 8, 15, 22, 29 июля; 5, 12, 19, 26 августа; 2, 9, 16, 23, 30 сентября; 7, 14, 21, 28 октября; 4, 11, 18, 25 ноября; 2, 9 декабря 2022 года. Отмена связана с проведением ремонтных работ.
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