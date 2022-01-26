Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске

В марте состоится всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина
Десять театральных коллективов России примут участие в первом всероссийском театральном фестивале имени Валентина Распутина. Девять из них прошли конкурсный отбор. Это театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа, Бурятии и Иркутской области.
- Первый всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина пройдёт с 15 по 20 марта. Он будет посвящён 85-летию сибирского писателя, классика российской литературы. Фестиваль является одним из центральных мероприятий областного плана празднования юбилея Распутина. Коллективы покажут спектакли по произведениям Валентина Распутина и представителей литературного направления, к которому относится творчество сибиряка – «писателей-деревенщиков», - рассказал директор Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.
Зрители увидят две версии спектакля «Последний срок» (12+) в исполнении Государственного академического Малого театра и Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова. Два коллектива представят сценическое воплощение повести «Прощание с Матёрой» (12+) – это Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова и Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева. Свои постановки по рассказу «Уроки французского» (12+) сыграют иркутский драмтеатр и Усть-Илимский театр драмы и комедии.
Вологодский государственный драматический театр покажет моноспектакль «Живи» (12+) по повести «Живи и помни» (16+). Иркутский областной театр юного зрителя имени Александра Вампилова – «Век живи – век люби» (16+).
Истории, созданные на основе рассказов Василия Шукшина, воплотят Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и Няганский театр юного зрителя. Два коллектива покажут постановки по произведениям Виктора Астафьева: Московский Губернский драматический театр под руководством Сергея Безрукова и Минусинский драматический театр.
В рамках первого всероссийского театрального фестиваля имени Валентина Распутина планируется организовать дополнительную программу мероприятий. Кроме того, будут реализованы совместные проекты Иркутского драматического театра с Иркутским областным краеведческим музеем и Иркутским государственным университетом. Театральным постановкам по прозе автора будет посвящена выставка, которую подготовит Иркутский драматический театр. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посвящённые празднику молебны пройдут с 29 января по 18 февраля
В марте состоится всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина
К участию приглашаются архитекторы и скульпторы
Ещё 5 масштабных проектов реализуют в республике в 2022 году
Первое место занял Улан-Удэнский авиазавод
В рамках фестиваля будут проведены 49 конкурсов в сфере IT
В республике около 350 детей нуждаются в семейном устройстве
Дефиле состоится в первый день Белого месяца
Юбилей отпраздновала жительница села Хонхолой
Стая собак нападает на людей, которые ходят возле школы
Ремонтные работы будут производиться в ночь с 26 на 27 января
Социальную поддержку получат социальные работники, библиотекари и бывшие работники культуры
Ограничения продлятся до середины февраля
Запрещено посещать религиозные, спортивные и развлекательные учреждения
Цель аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ