В Иркутске разыграют кубок Азии по пауэрлифтингу

Соревнования пройдут в апреле
В Иркутске с 23 по 24 апреля разыграют кубок Азии по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа, становой тяге, народному жиму и пауэрспорту по версиям IPL и союза пауэрлифтеров России/АНО СПР. Место проведения уточняется.
Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании предварительных заявок и доступно 14 апреля.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- пауэрлифтинг без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- силовое двоеборье без экипировки, в экипировке (IPL);
- приседание без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- жим лёжа без экипировки, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- становая тяга без экипировки, в экипировке (IPL).
Как сообщает союз пауэрлифтеров России в Иркутской области, спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются медалями и дипломами. Абсолютное первенство разыгрывается среди открытой возрастной категории 24-39 лет, юношей 13-19 лет, юниоров 20-23 года и ветеранов 40 лет и старше. Победители и призёры абсолютного первенства награждаются медалями или памятными кубками, дипломами. Команде-победительнице и призёрам командного зачёта вручаются памятные кубки и дипломы.
Также в эти дни будут проведены:
- всероссийский мастерский турнир «The Power of Siberia» по армлифтингу по версиям WAF/САР в дисциплинах: Rolling Thunder (WAF/САР), Apollon’s Axle (WAF/САР), Hub (WAF/САР), Excalibur (WAF/САР);
- открытый кубок Азии по жимовому двоеборью по версиям ФЖД в дивизионах: жимовое двоеборье без экипировки (ФЖД), военный жим (ФЖД), тяговое двоеборье (ФЖД);
- всероссийский мастерский турнир «The Power of Siberia» по народному жиму и пауэрспорту по версиям союза пауэрлифтеров России/ АНО СПР в дисциплинах: жим лёжа в однопетельном и многопетельном дивизионах (СПР), народный жим без экипировки (СПР), пауэрспорт без экипировки (СПР), жим стоя без экипировки (СПР), строгий подъём на бицепс без экипировки (СПР);
- всероссийский мастерский турнир «The Power of Siberia» по стритлифтингу по версии WSF в дисциплинах: двоеборье - подтягивания и отжимания с дополнительным отягощением на максимум (WSF), подтягивания на максимум (WSF), отжимания на максимум (WSF), подтягивания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25 и 35 кг (WSF), отжимания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25, 35 и 50 кг (WSF).
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В Иркутске разыграют кубок Азии по пауэрлифтингу
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