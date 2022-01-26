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В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам

В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашаются архитекторы и скульпторы

Архитекторов и скульпторов столицы Бурятии призывают принять участие в конкурсе на лучший эскиз мемориального комплекса, посвящённого бамовцам. Заявки и эскизные проекты принимаются до 28 января.

Будущий мемориальный комплекс, который установят по обращению строителей БАМа, разместится в сквере по улице Лимонова в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

- Мемориальный комплекс должен включать в себя монумент и памятные доски с именами около 100 бамовцев. Эскизное решение должно гармонично сочетать элементы традиционных декоративно-художественных мотивов и современной пластики, быть выразительным, оригинальным и актуальным, детально проработанным и завершённым, - объяснили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.

Победители получат денежные призы:
Первая премия – 100000 руб.;
Вторая премия – 50000 руб.;
Третья премия – 30000 руб.

Напомним, целью конкурса является формирование цельного архитектурно-художественного пространства сквера, посвящённого строителям бурятского участка Байкало-Амурской магистрали. Скульптурная композиция должна символизировать трудовой подвиг жителей Улан-Удэ и Бурятии в строительстве БАМ.

Конкурс проводится в один этап до 1 февраля. Приём заявок и эскизных проектов – с 24 по 28 января с 13:00 до 17:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет №503. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ мемориал мемориальный комплекс конкурс БАМ архитектура скульптура

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