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В детском саду в Улан-Удэ открыли музей советских игрушек

В детском саду в Улан-Удэ открыли музей советских игрушек
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Фонд «Игрушки из прошлого» пополнялся более 50 лет

Мини-музей «Игрушки из прошлого» создан в детском саду № 84 «Снегурочка» в Улан-Удэ. Фонд музея пополнялся более 50 лет: педагоги и сотрудники дошкольного учреждения бережно хранили экспонаты, передавая их из поколения в поколение, сообщает администрация города.

Дети также участвуют в пополнении фонда, принося экспонаты из дома.

- Историю игрушек мы не знаем точно, уж столько воспитателей сменилось. При обходе сада и групп нам часто встречались игрушки из нашего детства, стали собирать всё в методкабинет, затем нашли много их на складе и фотолетопись. Появилась идея создания проекта «А нам не всё равно» для возрождения связи поколений. Мы решили начать создавать мини-музей, приобщать детей к культуре прошлых лет, - рассказала старший воспитатель детского сада «Снегурочка» Анна Бурлакова.


В мини-музее представлены музыкальные инструменты, деревянные, пластмассовые, керамические и глиняные игрушки, элементы традиционного быта старообрядцев и бурят, деревянная посуда, советские новогодние игрушки, открытки, значки, марки, обучающие предметы, комплекты для теневого театра, настольный театр к сказкам «Колобок», «Теремок», «Гуси-лебеди» и многое другое.

Детсад «Снегурочка» расположен в посёлке Горького. Работает круглосуточно пять дней в неделю и принимает детей по направлению противотуберкулезного диспансера.

Сегодня в детском саду работают 11 групп оздоровительной направленности. Его посещают почти 200 малышей от 1,5 до 7 лет со всего Улан-Удэ. Необычный детский сад появился в 1970 году и по сей день оказывает врачам и родителям неоценимую помощь в восстановлении и укреплении здоровья малышей.




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