Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ

Цель аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ
Высшая школа экономики, университет ИТМО и Уральский федеральный университет стали первыми российскими вузами, программы которых прошли профессионально-общественную аккредитацию альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Их программы бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования в области анализа данных получили положительное заключение экспертной комиссии альянса.
Главная цель проводимой альянсом профессионально-общественной аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ, повышение их конкурентоспособности на российском и международном рынках труда и усиление связи образовательных программ с реальной экономикой и бизнес-сообществом.
- Профессионально-общественная аккредитация от альянса в сфере ИИ – это определённый знак качества для вуза, свидетельство того, что его образовательные программы соответствуют не только профессиональным стандартам в сфере ИИ, но и реальным бизнес-потребностям работодателей. Такая аккредитация — это эффективный инструмент независимой оценки вузовских программ и их маркетинга. Уверен, что количество вузов, прошедших аккредитацию, будет расширяться и это положительно скажется и на рынке образования, и на рынке труда дата-сайентистов, и в конечном счёте на скорости развития ИИ в России. Поздравляю первых участников с прохождением профессионально-общественной аккредитации своих программ, - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
- Компании альянса заинтересованы в развитии человеческого капитала в сфере искусственного интеллекта в России. Аккредитация программ позволит повысить уровень дисциплин по ИИ и на выходе получить высококвалифицированных специалистов, которые смогут создавать и внедрять технологии на базе ИИ в компаниях альянса и других технологических компаниях страны, - пояснил директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефть» Андрей Белевцев.
- Подготовка классных специалистов в области искусственного интеллекта является стратегической задачей для обеспечения технологического развития России. Образовательные программы факультета компьютерных наук и других подразделений Высшей школы экономики помогают решить эту задачу, удовлетворить этот спрос. Независимая профессионально-общественная аккредитация от альянса в сфере искусственного интеллекта подтверждает высокое качество наших образовательных программ, безусловно для нас это важный сигнал того, что бизнес даёт высокую оценку нашей работе и опирается на нашу экспертизу. Высшая школа экономики готова транслировать свой опыт в другие российские вузы и создавать на своей площадке среду для профессионального общения преподавателей, это очень важное направление нашей деятельности, - заявил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов
Напомним, что в прошлом году министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставило альянсу право проводить профессионально-общественную аккредитацию программ высшего и дополнительного профессионального образования для специалистов в сфере ИИ. Аккредитация проводится на основе разработанной экспертами альянса базовой модели профессий и компетенций. Любой вуз России может по своей инициативе пройти аккредитацию своих программ в области ИИ.
Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Одним из участников альянса является Сбер.
Подробнее об аккредитации можно узнать на сайте альянса.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ
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