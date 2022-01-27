В Улан-Удэ днём до -15
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность, местами слабый снег. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -21,-26, по северной половине до -38,-43, днём -16,-21, местами -10,-15, по крайнему северу -24,-29.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер слабый. Температура ночью -24,-26, днём -13,-15.
На севере Бурятии температура опускалась до -43 градусов
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