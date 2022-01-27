 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

На севере Бурятии температура опускалась до -43 градусов

На севере Бурятии температура опускалась до -43 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до -15

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность, местами слабый снег. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -21,-26, по северной половине до -38,-43, днём -16,-21, местами -10,-15, по крайнему северу -24,-29.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер слабый. Температура ночью -24,-26, днём -13,-15.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Общество, 26.01.2022
Посвящённые празднику молебны пройдут с 29 января по 18 февраля
Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске
Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске
Общество, 26.01.2022
В марте состоится всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина


В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам
В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам
Общество, 26.01.2022
К участию приглашаются архитекторы и скульпторы
В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети
В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети
Общество, 26.01.2022
Ещё 5 масштабных проектов реализуют в республике в 2022 году
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур
Общество, 26.01.2022
Первое место занял Улан-Удэнский авиазавод
В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
Общество, 26.01.2022
В республике около 350 детей нуждаются в семейном устройстве
В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов
В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов
Общество, 26.01.2022
Дефиле состоится в первый день Белого месяца
В Мухоршибирском районе Бурятии отметили 90-летие ветерана
В Мухоршибирском районе Бурятии отметили 90-летие ветерана
Общество, 26.01.2022
Юбилей отпраздновала жительница села Хонхолой
Стаи собак держат в страхе жителей Гусиноозёрска
Стаи собак держат в страхе жителей Гусиноозёрска
Общество, 26.01.2022
Стая собак нападает на людей, которые ходят возле школы
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
Общество, 26.01.2022
Ремонтные работы будут производиться в ночь с 26 на 27 января
В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей
В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей
Общество, 26.01.2022
Социальную поддержку получат социальные работники, библиотекари и бывшие работники культуры
В Бурятии обязали заниматься спортом бесконтактными способами
В Бурятии обязали заниматься спортом бесконтактными способами
Общество, 26.01.2022
Ограничения продлятся до середины февраля
В Туве из-за COVID-19 установлены жёсткие ограничения
В Туве из-за COVID-19 установлены жёсткие ограничения
Общество, 26.01.2022
Запрещено посещать религиозные, спортивные и развлекательные учреждения
Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ
Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ
Общество, 26.01.2022
Цель аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ
Лучники Бурятии стали победителями кубка России
Лучники Бурятии стали победителями кубка России
Общество, 26.01.2022
Обладателями кубка стали Сергей Шенхоров и Эрдэм Цыдыпов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^