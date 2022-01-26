Подразделение, отвечающее за городскую подсветку, было создано в 2015 году
Бригада электромонтёров следит за работой праздничной иллюминации и архитектурно-художественной подсветки, сообщает администрация Улан-Удэ.
Сейчас бригада ведёт ревизию огней города.
– Много разных нюансов в нашей работе, но мне нравится, когда в пятницу с наступлением сумерек, город загорается разноцветными красками, красиво, – поделился электромонтёр распределительных сетей Александр Лхамажапов.
Специалисты каждый день работают на высоте. Например, недавно они заменили контролёр на подсветке «Символ года» на высоте около 30 метров.
Подразделение, отвечающее за городскую подсветку, было создано в 2015 году. Специалисты подразделения иллюминации и архитектурной подсветки улучшают облик фасадов зданий, занимаются содержанием световой иллюминации. Они также уделяют большое внимание в своей деятельности - работам по подсветке памятников и скульптурных композиций Улан-Удэ.
В Улан-Удэ ведут ревизию ночных огней города
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