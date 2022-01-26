Завершена разработка обоснования проекта строительства газопровода в Монголию
25 января правительство Монголии и руководство «Газпрома» подписали протокол о завершении разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».
ТЭО наглядно показало, что проект технически реализуем и экономически оправдан. Теперь стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяжённость газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.
Подписанный вчера протокол призван утвердить результаты прединвестиционного исследования «ТЭО основание проекта строительства и эксплуатации газопровода из России в КНР через территорию Монголии», а также стать переходом к этапу «Перемещение, проектирование и разведка».
- Этот проект газопровода является важным проектом для обогащения и расширения «Всеобъемлющего стратегического партнёрства» между нашими двумя странами. Вице-премьер С. Амарсайхан выразил уверенность, что монгольская сторона сделает всё возможное. Правительство Монголии придаёт большое значение этому проекту и будет оказывать всю возможную поддержку для достижения своих целей в краткосрочной перспективе, - сообщает новостное агентство «Монцамэ.
Напомним, что перспективы газификации Бурятии связаны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири 2» в Китай. Газопровод «Союз Восток» пройдёт по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири 2».
Пройден ещё один этап к газификации Бурятии
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