Пройден ещё один этап к газификации Бурятии

Завершена разработка обоснования проекта строительства газопровода в Монголию



25 января правительство Монголии и руководство «Газпрома» подписали протокол о завершении разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».



ТЭО наглядно показало, что проект технически реализуем и экономически оправдан. Теперь стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяжённость газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.



Подписанный вчера протокол призван утвердить результаты прединвестиционного исследования «ТЭО основание проекта строительства и эксплуатации газопровода из России в КНР через территорию Монголии», а также стать переходом к этапу «Перемещение, проектирование и разведка».



- Этот проект газопровода является важным проектом для обогащения и расширения «Всеобъемлющего стратегического партнёрства» между нашими двумя странами. Вице-премьер С. Амарсайхан выразил уверенность, что монгольская сторона сделает всё возможное. Правительство Монголии придаёт большое значение этому проекту и будет оказывать всю возможную поддержку для достижения своих целей в краткосрочной перспективе, - сообщает новостное агентство «Монцамэ.



Напомним, что перспективы газификации Бурятии связаны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири 2» в Китай. Газопровод «Союз Восток» пройдёт по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири 2».

