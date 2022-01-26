В Бурятии центр детского творчества получил машину для обработки шерсти

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Юные рукодельники хотят научиться шить овечьи одеяла и подушки для детей



В Кижингинском центре детского творчества недавно появилось современное оборудование для обработки шерсти «Кардочесальная машинка БЧМ-25». Недавно здесь прошли мастер-классы для детей с применением новых технологий и методик по валянию шерсти и ткачества, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



Ресурсный центр развития ремесла и народно-художественных промыслов «Угай толон» - «Зов предков» провёл мастер- классы, где настоящие рукодельницы Кодуно-Кижингинской долины учили детей премудростям валяния шерсти.



- Нам показали основы валяния из шерсти. До этого занятия я даже не знала, что этот процесс может меня так увлечь. Шерсть тёплая, мягкая и податливая. Из неё можно сделать практически все, что задумал. Здорово, что к нашим педагогам можно всегда обратиться, если не знаешь, как сделать какой-то элемент. Но я предпочитаю сама находить приемы. Главное – мне дали базу, вдохновили на дальнейшее, а дальше я смогу сама, - рассказала воспитанница центра детского творчества Алина.



В Кижингинском районе много семей, которые держат скот и занимаются реализацией шерсти, так что навыки валяния и ткачества из шерсти у подрастающего поколения очень актуальны.



С появлением кардочесальной машины у детей появилась возможность научиться полной, технологической правильной обработке шерсти от начала и до готовой продукции. Юные рукодельники хотят научиться шить овечьи одеяла и подушки для детей, а для новорождённых - конверты с национальным колоритом, валять всевозможные головные уборы и одежду. Педагоги центра планируют подать заявку на участие в проекте и получить возможность ещё закупить оборудование для мытья, обработки и валяния шерсти, а еще 3D-принтер и осваивать цифровые технологии.



