 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

В Бурятии центр детского творчества получил машину для обработки шерсти

В Бурятии центр детского творчества получил машину для обработки шерсти
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Юные рукодельники хотят научиться шить овечьи одеяла и подушки для детей

В Кижингинском центре детского творчества недавно появилось современное оборудование для обработки шерсти «Кардочесальная машинка БЧМ-25». Недавно здесь прошли мастер-классы для детей с применением новых технологий и методик по валянию шерсти и ткачества, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Ресурсный центр развития ремесла и народно-художественных промыслов «Угай толон» - «Зов предков» провёл мастер- классы, где настоящие рукодельницы Кодуно-Кижингинской долины учили детей премудростям валяния шерсти.

- Нам показали основы валяния из шерсти. До этого занятия я даже не знала, что этот процесс может меня так увлечь. Шерсть тёплая, мягкая и податливая. Из неё можно сделать практически все, что задумал. Здорово, что к нашим педагогам можно всегда обратиться, если не знаешь, как сделать какой-то элемент. Но я предпочитаю сама находить приемы. Главное – мне дали базу, вдохновили на дальнейшее, а дальше я смогу сама, - рассказала воспитанница центра детского творчества Алина.

В Кижингинском районе много семей, которые держат скот и занимаются реализацией шерсти, так что навыки валяния и ткачества из шерсти у подрастающего поколения очень актуальны.

С появлением кардочесальной машины у детей появилась возможность научиться полной, технологической правильной обработке шерсти от начала и до готовой продукции. Юные рукодельники хотят научиться шить овечьи одеяла и подушки для детей, а для новорождённых - конверты с национальным колоритом, валять всевозможные головные уборы и одежду. Педагоги центра планируют подать заявку на участие в проекте и получить возможность ещё закупить оборудование для мытья, обработки и валяния шерсти, а еще 3D-принтер и осваивать цифровые технологии.

дети рукоделие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Водителей Улан-Удэ ожидает массовая проверка
Водителей Улан-Удэ ожидает массовая проверка
Общество, 26.01.2022
Проверка состоится в четверг
В Улан-Удэ студенты устроили давку на бесплатном катке
В Улан-Удэ студенты устроили давку на бесплатном катке
Общество, 26.01.2022
Министр спорта Бурятии признал, что организаторы не рассчитали количество участников акции  
«Звездой года» Бурятии стала певица Дулма Сунрапова
«Звездой года» Бурятии стала певица Дулма Сунрапова
Общество, 26.01.2022
Впервые среди бурятских певцов выбрали «Золотую звезду», «Серебряную» и «Бронзовую»
В Улан-Удэ усилили работу «ковидных» такси
В Улан-Удэ усилили работу «ковидных» такси
Общество, 26.01.2022
Деньги выделят из резервного фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии
В Бурятии центр детского творчества получил машину для обработки шерсти
В Бурятии центр детского творчества получил машину для обработки шерсти
Общество, 26.01.2022
Юные рукодельники хотят научиться шить овечьи одеяла и подушки для детей
На Байкале пройдёт фестиваль с лазерным шоу
На Байкале пройдёт фестиваль с лазерным шоу
Общество, 26.01.2022
Ольхон озарится яркими красками
На полигонах Бурятии пройдут крупные учения сил противовоздушной обороны
На полигонах Бурятии пройдут крупные учения сил противовоздушной обороны
Общество, 26.01.2022
В 2022 году на полигонах в Астраханской области и Бурятии состоятся учения Центрального военного округа
Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ
Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ
Общество, 26.01.2022
Среди её клиентов были Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон
В Бурятии рекордный прирост заболевших COVID-19 – больше 600
В Бурятии рекордный прирост заболевших COVID-19 – больше 600
Общество, 26.01.2022
Рекордный взлёт заболеваемости коронавирусом продолжается четвёртый день подряд
Домовый воробей объявлен птицей 2022 года
Домовый воробей объявлен птицей 2022 года
Общество, 26.01.2022
Они лидеры по численности среди пернатых
Забайкальца отправится под суд за продажу палёного алкоголя
Забайкальца отправится под суд за продажу палёного алкоголя
Общество, 26.01.2022
Мужчина уже привлекался к административной ответственности 
В Улан-Удэ в дни Сагаалгана покажут историческую оперу
В Улан-Удэ в дни Сагаалгана покажут историческую оперу
Общество, 26.01.2022
Оперу назвали «подарком для зрителей» 
В 2021 году жителей Бурятии волновали вопросы по эпидобстановке
В 2021 году жителей Бурятии волновали вопросы по эпидобстановке
Общество, 26.01.2022
За разъяснениями люди обращались в Роспотреднадзор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^