Юные рукодельники хотят научиться шить овечьи одеяла и подушки для детей
В Кижингинском центре детского творчества недавно появилось современное оборудование для обработки шерсти «Кардочесальная машинка БЧМ-25». Недавно здесь прошли мастер-классы для детей с применением новых технологий и методик по валянию шерсти и ткачества, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Ресурсный центр развития ремесла и народно-художественных промыслов «Угай толон» - «Зов предков» провёл мастер- классы, где настоящие рукодельницы Кодуно-Кижингинской долины учили детей премудростям валяния шерсти.
- Нам показали основы валяния из шерсти. До этого занятия я даже не знала, что этот процесс может меня так увлечь. Шерсть тёплая, мягкая и податливая. Из неё можно сделать практически все, что задумал. Здорово, что к нашим педагогам можно всегда обратиться, если не знаешь, как сделать какой-то элемент. Но я предпочитаю сама находить приемы. Главное – мне дали базу, вдохновили на дальнейшее, а дальше я смогу сама, - рассказала воспитанница центра детского творчества Алина.
В Кижингинском районе много семей, которые держат скот и занимаются реализацией шерсти, так что навыки валяния и ткачества из шерсти у подрастающего поколения очень актуальны.
С появлением кардочесальной машины у детей появилась возможность научиться полной, технологической правильной обработке шерсти от начала и до готовой продукции. Юные рукодельники хотят научиться шить овечьи одеяла и подушки для детей, а для новорождённых - конверты с национальным колоритом, валять всевозможные головные уборы и одежду. Педагоги центра планируют подать заявку на участие в проекте и получить возможность ещё закупить оборудование для мытья, обработки и валяния шерсти, а еще 3D-принтер и осваивать цифровые технологии.
В Бурятии центр детского творчества получил машину для обработки шерсти
Общество, Фото:
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