Обладателями кубка стали Сергей Шенхоров и Эрдэм Цыдыпов
22 января в городе Орёл завершился кубок России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 38 регионов.
В турнире участвовали лучники Бурятии. В стрельбе из классического лука победу одержал Эрдэм Цыдыпов (7:3). В стрельбе из блочного лука обладателем кубка стал Сергей Шенхоров (145:143). Серебряную медаль завоевал Александр Калгин.
Напомним, что лучники республики также успешно выступили на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Лучники Бурятии стали победителями кубка России
Общество, Фото:
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