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На полигонах Бурятии пройдут крупные учения сил противовоздушной обороны

На полигонах Бурятии пройдут крупные учения сил противовоздушной обороны
Общество, 
В 2022 году на полигонах в Астраханской области и Бурятии состоятся учения Центрального военного округа

В этом году на полигонах Бурятии и Астраханской области состоятся крупные учения сил противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

- Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника, – цитирует слова Лапина пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учений военнослужащие совершат комбинированные многокилометровые марши на дальние полигоны, отработают обустройство огневых позиций, смену районов дислокации и самоприкрытие комплексов ПВО.

В учениях с боевыми пусками ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С» будет задействовано около 2000 тысяч военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трёх федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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