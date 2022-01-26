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В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей

В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Социальную поддержку получат социальные работники, библиотекари и бывшие работники культуры

В Иркутской области вступил в силу закон о расширении категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ранее документ № 11-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений Иркутской области» подписал губернатор региона.

Согласно изменениям, денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ предусмотрена социальным работникам и работникам библиотек государственных образовательных организаций Иркутской области, созданных в форме государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, а также бывшим социальным работникам и работникам библиотек, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве социальных работников в сельской местности составляет не менее десяти лет, и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве социальных работников и работников библиотек они пользовались данными мерами социальной поддержки.

Также компенсация положена бывшим работникам культуры областных государственных учреждений культуры, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве работников культуры в сельской местности составляет не менее десяти лет, и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве работников культуры они пользовались данными мерами социальной поддержки. Предоставление мер социальной поддержки будет осуществляться с учётом проживающих совместно с ними членов семей их семей.

В соответствии с региональным законом № 116-оз компенсацию оплаты ЖКУ получали врачи, провизоры, медицинские и фармацевтические работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием, проживающие в сельской местности, а также бывшие специалисты.

Закон № 11-ОЗ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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