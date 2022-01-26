 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

Байкальский рождественский фестиваль завершился концертом инди-группы OQJAV

Общество, 
Группа впервые выступила в Улан-Удэ

Российская инди-поп-группа из Москвы «Окуджав» была образована в 2012 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга. В 2014 году группа получила премию Артемия Троицкого «Степной волк» в номинации «Дебют», осенью 2016 года была представлена в номинации «Российский артист года» премии MTV Europe Music Awards. В 2015 году группа сменила название на OQJAV. Решение изменить название было вызвано недовольством со стороны семьи Булата Окуджавы.

Концертом этой группы в Улан-Удэ завершился Байкальский рождественский фестиваль (6+).

В Улан-Удэ публика тепло встретила группу, хотя в зале зрителей было немного. Было понятно, что продвинутая молодёжь города знает песни московской группы. Девушки подпевали и танцевали под музыку «Окуджав».

Солист группы Вадик Королев, который пишет и музыку, и тексты песен, был невероятно пластичен и держался на сцене непринужденно, как и другие члены команды.

Во время выступления музыканты пошутили по поводу памятника Ленина, сказав, что впервые увидели памятник голове.

Отметим. на «Кинотавре-2020» группа получила приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму «Человек из Подольска», главную роль в котором исполнил фронтмен коллектива Вадик Королев.

- Для OQJAV оставаться свободными важно было всегда. Кажется, они и вовсе живут по принципу «говори тогда, когда не можешь промолчать, и делай то, что не можешь не сделать». Оставаясь в стороне от коммерческих правил и законов индустрии, они продолжают размышлять и сочинять наполненные иронично-элегичными смыслами композиции. А еще — танцевать. Убедиться в этом можно будет на концертах-презентациях нового альбома. И пусть зал будет заполнен только на 25%, зато каких, - написал о группе РБК стиль.

концерт Байкальский рождественский фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На полигонах Бурятии пройдут крупные учения сил противовоздушной обороны
На полигонах Бурятии пройдут крупные учения сил противовоздушной обороны
Общество, 26.01.2022
В 2022 году на полигонах в Астраханской области и Бурятии состоятся учения Центрального военного округа
Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ
Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ
Общество, 26.01.2022
Среди её клиентов были Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон
В Бурятии рекордный прирост заболевших COVID-19 – больше 600
В Бурятии рекордный прирост заболевших COVID-19 – больше 600
Общество, 26.01.2022
Рекордный взлёт заболеваемости коронавирусом продолжается четвёртый день подряд
Домовый воробей объявлен птицей 2022 года
Домовый воробей объявлен птицей 2022 года
Общество, 26.01.2022
Они лидеры по численности среди пернатых
Забайкальца отправится под суд за продажу палёного алкоголя
Забайкальца отправится под суд за продажу палёного алкоголя
Общество, 26.01.2022
Мужчина уже привлекался к административной ответственности 
В Улан-Удэ в дни Сагаалгана покажут историческую оперу
В Улан-Удэ в дни Сагаалгана покажут историческую оперу
Общество, 26.01.2022
Оперу назвали «подарком для зрителей» 
В 2021 году жителей Бурятии волновали вопросы по эпидобстановке
В 2021 году жителей Бурятии волновали вопросы по эпидобстановке
Общество, 26.01.2022
За разъяснениями люди обращались в Роспотреднадзор
Остановки Улан-Удэ чистят от рекламы
Остановки Улан-Удэ чистят от рекламы
Общество, 26.01.2022
За расклейку объявление предусмотрен штраф 
В женской колонии в Улан-Удэ провели сразу две свадьбы
В женской колонии в Улан-Удэ провели сразу две свадьбы
Общество, 26.01.2022
На местной студии телевидения смонтируют памятный видеоролик 
Читинцы украли кегу с пивом, но испугались бармена
Читинцы украли кегу с пивом, но испугались бармена
Общество, 26.01.2022
Женщина вовремя обнаружила пропажу пива 
В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар
В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар
Общество, 26.01.2022
В стационар будут поступать дети и пациенты из семейных очагов
Наркозависимых жителей Бурятии через суд лишили прав
Наркозависимых жителей Бурятии через суд лишили прав
Общество, 26.01.2022
Автомобилисты состоят на учёбе в наркодиспансере 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^