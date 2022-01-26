Группа впервые выступила в Улан-Удэ
Российская инди-поп-группа из Москвы «Окуджав» была образована в 2012 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга. В 2014 году группа получила премию Артемия Троицкого «Степной волк» в номинации «Дебют», осенью 2016 года была представлена в номинации «Российский артист года» премии MTV Europe Music Awards. В 2015 году группа сменила название на OQJAV. Решение изменить название было вызвано недовольством со стороны семьи Булата Окуджавы.
Концертом этой группы в Улан-Удэ завершился Байкальский рождественский фестиваль (6+).
В Улан-Удэ публика тепло встретила группу, хотя в зале зрителей было немного. Было понятно, что продвинутая молодёжь города знает песни московской группы. Девушки подпевали и танцевали под музыку «Окуджав».
Солист группы Вадик Королев, который пишет и музыку, и тексты песен, был невероятно пластичен и держался на сцене непринужденно, как и другие члены команды.
Во время выступления музыканты пошутили по поводу памятника Ленина, сказав, что впервые увидели памятник голове.
Отметим. на «Кинотавре-2020» группа получила приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму «Человек из Подольска», главную роль в котором исполнил фронтмен коллектива Вадик Королев.
- Для OQJAV оставаться свободными важно было всегда. Кажется, они и вовсе живут по принципу «говори тогда, когда не можешь промолчать, и делай то, что не можешь не сделать». Оставаясь в стороне от коммерческих правил и законов индустрии, они продолжают размышлять и сочинять наполненные иронично-элегичными смыслами композиции. А еще — танцевать. Убедиться в этом можно будет на концертах-презентациях нового альбома. И пусть зал будет заполнен только на 25%, зато каких, - написал о группе РБК стиль.
Байкальский рождественский фестиваль завершился концертом инди-группы OQJAV
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