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В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов

В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Дефиле состоится в первый день Белого месяца

Две новые коллекции этнических бурятских костюмов изготовили мастера и художники Усть-Ордынского Бурятского округа. Работа над костюмами началась несколько месяцев назад, а презентационное дефиле состоится в первый день Белого месяца – 2 февраля.

Первую коллекцию «Мунгэн зам» («Серебряный путь») изготовили в соавторстве три мастера Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов. Художники-декораторы Маргарита Алексеева и Юлия Харгаева разработали модели и сами сшили десять традиционных мужских и женских костюмов, в том числе зимних. Художник-конструктор, народный мастер Иркутской области Эдуард Куклин изготовил украшения для костюмов, используя кораллы, кожу, металл, монеты. Работе мастеров предшествовала большая научно-исследовательская работа в библиотеках и краеведческих музеях Иркутской области и Бурятии. Теперь эта уникальная коллекция полностью воссоздаёт украшения и одежду, которые носили в конце 17 - начале 18 веков именно на территории современной Иркутской области.

Вторую коллекцию «Нархинсаг» («Украшения») из пяти стилизованных костюмов и украшений бурят Прибайкалья создала главный художник центра Валентина Ажунова. В них используются такие национальные орнаменты как бараний рог, солярный символ солнца, звезды – знаки, которые почитаются бурятским народом с древних времён.

По словам директора Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов Ирины Дампиловой, представлять коллекцию «Нархинсаг» будут ученицы старших классов Усть-Ордынской гимназии-интерната. Между двумя областными государственными бюджетными учреждениями достигнута договорённость о сотрудничестве. С этого года желающие ученики гимназии-интерната будут обучаться у художников и мастеров центра, выступать волонтёрами и экскурсоводами на различных выставках. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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