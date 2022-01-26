Среди её клиентов были Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон
Улан-удэнец написал в соцсети, что получил первый общий массаж всего тела и лица от знаменитого мастера из Китая. Он отметил, что чувствуются «лечебные» руки, и было совсем не больно. Сеанс продолжается 1-1,5 часа. Пока китаянка пробудет, по предварительным данным, в Улан-Удэ весь февраль. Но, возможно, чуть раньше уедет в Санкт-Петербург.
- Она выдающийся китайский мастер с 36-летним стажем! По- русски просит называть себя Наташей. Она по национальности даурка, уроженка Хайлара — города в северо-восточном районе Китая, расположенном на границе с Монголией и Россией. Получила высшее медицинское образование в Пекине по специальности мануальный терапевт. Работала в одной из лучших пекинских клиник восточной медицины. Переезд в Россию был связан с решением воссоединиться с родными в Бурятии, откуда происходят её давние семейные корни, - рассказал клиент массажистки.
За 12 лет лечебной практики мастер вылечила более тысячи пациентов и открыла тайны китайской медицины более 100 ученикам.
Среди её клиентов были звезды российского шоу-бизнеса Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон.
Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В 2022 году на полигонах в Астраханской области и Бурятии состоятся учения Центрального военного округа
Группа впервые выступила в Улан-Удэ
Среди её клиентов были Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон
Рекордный взлёт заболеваемости коронавирусом продолжается четвёртый день подряд
Они лидеры по численности среди пернатых
Мужчина уже привлекался к административной ответственности
Оперу назвали «подарком для зрителей»
За разъяснениями люди обращались в Роспотреднадзор
За расклейку объявление предусмотрен штраф
На местной студии телевидения смонтируют памятный видеоролик
Появились новые маршруты
Женщина вовремя обнаружила пропажу пива
Small size days состоится в конце января
В стационар будут поступать дети и пациенты из семейных очагов
Автомобилисты состоят на учёбе в наркодиспансере