Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ

Среди её клиентов были Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон



Улан-удэнец написал в соцсети, что получил первый общий массаж всего тела и лица от знаменитого мастера из Китая. Он отметил, что чувствуются «лечебные» руки, и было совсем не больно. Сеанс продолжается 1-1,5 часа. Пока китаянка пробудет, по предварительным данным, в Улан-Удэ весь февраль. Но, возможно, чуть раньше уедет в Санкт-Петербург.



- Она выдающийся китайский мастер с 36-летним стажем! По- русски просит называть себя Наташей. Она по национальности даурка, уроженка Хайлара — города в северо-восточном районе Китая, расположенном на границе с Монголией и Россией. Получила высшее медицинское образование в Пекине по специальности мануальный терапевт. Работала в одной из лучших пекинских клиник восточной медицины. Переезд в Россию был связан с решением воссоединиться с родными в Бурятии, откуда происходят её давние семейные корни, - рассказал клиент массажистки.



За 12 лет лечебной практики мастер вылечила более тысячи пациентов и открыла тайны китайской медицины более 100 ученикам.



Среди её клиентов были звезды российского шоу-бизнеса Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон.

