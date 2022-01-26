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Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ

Массажист «Наташа» появилась в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pexels.com
Среди её клиентов были Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон

Улан-удэнец написал в соцсети, что получил первый общий массаж всего тела и лица от знаменитого мастера из Китая. Он отметил, что чувствуются «лечебные» руки, и было совсем не больно. Сеанс продолжается 1-1,5 часа. Пока китаянка пробудет, по предварительным данным, в Улан-Удэ весь февраль. Но, возможно, чуть раньше уедет в Санкт-Петербург.

- Она выдающийся китайский мастер с 36-летним стажем! По- русски просит называть себя Наташей. Она по национальности даурка, уроженка Хайлара — города в северо-восточном районе Китая, расположенном на границе с Монголией и Россией. Получила высшее медицинское образование в Пекине по специальности мануальный терапевт. Работала в одной из лучших пекинских клиник восточной медицины. Переезд в Россию был связан с решением воссоединиться с родными в Бурятии, откуда происходят её давние семейные корни, - рассказал клиент массажистки.

За 12 лет лечебной практики мастер вылечила более тысячи пациентов и открыла тайны китайской медицины более 100 ученикам.

Среди её клиентов были звезды российского шоу-бизнеса Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Басков и Иосиф Кобзон.
массаж

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