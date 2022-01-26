Юбилей отпраздновала жительница села Хонхолой
23 января исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной войны, жительнице села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии Маланье Ивановне Горюновой.
- Родилась я в селе Новый-Заган. Работать начала в 12 лет в колхозе, помогала на огороде. Трудно было, война. Холод. Голод. Родному колхозу я отдала несколько лет. В 22 года вышла замуж, с супругом переехали в село Хонхолой. Там я устроилась дояркой, потом работала телятницей, помогала убирать урожай, - вспоминает годы своей жизни Маланья Ивановна.
Именинница является тружеником тыла, имеет звание «Ветеран труда», юбилейные «победные» медали. В дружной семье они с супругом воспитали троих дочерей и сына. Сегодня у юбиляра 9 внуков, 21 правнук, которые постоянно окружают своей заботой, вниманием и любовью.
- В свои 90 лет Маланья Ивановна не потеряла интерес ко всему происходящему. У неё хорошая память, отличное настроение, она участвует в воспитании внуков и правнуков, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В юбилейный день рождения Маланью Ивановну чествовал представители администрации сельского поселения «Хонхолойское», районного отдела соцзащиты, совета ветеранов. Юбиляру были вручены поздравления от президента РФ и главы Бурятии, единовременный денежный сертификат и памятные подарки.
В Мухоршибирском районе Бурятии отметили 90-летие ветерана
Общество, Фото:
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