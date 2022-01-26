В Туве из-за COVID-19 установлены жёсткие ограничения

Запрещено посещать религиозные, спортивные и развлекательные учреждения



В Туве вводят дополнительные, более жёсткие ограничения в связи с быстрым распространением заражений штаммом «омикрон». Соответствующий указ по рекомендации главного санитарного врача региона был подписан вчера, 25 января.



До 1 апреля приостанавливается работа развлекательных и досуговых заведений, вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На тот же срок закрывают кинотеатры, театры, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, центры и дома культуры, в том числе филармонию, дома народного творчества. Прекращается деятельность организаций дополнительного образования для детей и взрослых, занятия творческих коллективов, работа библиотек, музеев, иных организаций, оказывающих подобные услуги.



Такие же ограничения распространяются на посещение церквей, храмов и молитвенных домов, культовых объектов. Приостановлена работа плавательных бассейнов, саун, массажных и спа-салонов, салонов красоты, маникюра и педикюра, парикмахерских, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, спортзалов, тренажёрных и фитнес-залов, фитнес-центров, игровых зон.



Прервать деятельность обязаны автошколы и организации, обучающие вождению транспортных средств и иным компетенциям, учреждения отдыха и досуга, включая базы и дома отдыха, пансионаты. В связи с тем, что до апреля не будут работать многофункциональные центры, гражданам рекомендовано направлять обращения и заявления на бумажном носителе через операторов почтовой связи либо по электронной связи.



Предприятиям общепита до особого распоряжения властей разрешено обслуживать клиентов в помещении с 6 часов утра до 23 вечера. Степень заполняемости кафе, столовых и ресторанов зависит от того, сколько сотрудников персонала прошли вакцинацию. Если предприятие вошло в реестр подтвердивших коллективный иммунитет, ему позволяется занимать до 75% мест. Если иммунитет ещё не достигнут, то заполняемость не должна превышать половины посадочных мест. На вынос, т.е. без посещения помещений, могут работать все точки общепита, причём, круглосуточно.



Органам государственной власти и местного самоуправления до 1 апреля запретили организовывать конкурсы на замещение вакантных должностей, квалификационных экзаменов, проводить выставки и ярмарки в закрытых помещениях, за исключением уличных ярмарок с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



Для детей до 14 лет с 25 января по 7 февраля установлен запрет на посещение общественных мест без родителей либо законных представителей. На этот же период учеников 1-8 классов, студентов ссузов и вузов решено перевести на дистанционный формат обучения. Должны прекратить работу детские сады и иные дошкольные учреждения, за исключением дежурных групп.



Работодателям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организаций и предприятий предписано до 1 апреля перевести на дистанционный режим не менее 50% работников. В числе тех, кто подлежит обязательному переводу на «удалёнку», - работники старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями при наличии у них подтверждённого врачом противопоказания от вакцинации против COVID-19.



Кроме того, на дистанционный режим в обязательном порядке должны быть переведены инвалиды любой группы, а также один из родителей или опекунов ребёнка, если его школа или детсад перешли на «удалёнку». До апреля приостанавливаются любые служебные командировки. Для работников, прибывающих из зарубежных стран, вводится 14-дневный удалённый режим работы. Если такой возможности нет, работодатель обязан предоставить такому работнику на указанный срок оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы.



Указ главы республики предусматривает возможность приостановления плановой работы отдельных медицинских организаций в случае осложнения эпидемиологической ситуации. Они все должны быть готовы к оперативному перепрофилированию в ковидные госпитали, к работе в экстренном режиме, предполагающем оказание исключительно неотложной медицинской помощи и выдачу лекарств в рамках льготного обеспечения.



Также будет рассматриваться возможность развёртывания изолятора для лиц с лёгким течением болезни, чтобы они тоже находились под обязательным медицинским наблюдением. Гражданам власти рекомендуют при появлении любых симптомов гриппа или ОРВИ оставаться дома, не ходить на работу, а вызвать врача. Надзорным органам поручено контролировать аптеки и не допускать завышения цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Они должны также проследить за тем, чтобы всем, кто лечится от COVID-19 амбулаторно, были доступны необходимые лекарства.



В Туве, напомним, зарегистрирован резкий рост заболеваемости. Пока зарегистрировано 14 случаев заболевания штаммом «омикрон», в 11 из них новый вариант вируса имел местное происхождение, сообщает официальный портал Республики Тыва.

