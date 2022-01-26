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В 2021 году жителей Бурятии волновали вопросы по эпидобстановке

В 2021 году жителей Бурятии волновали вопросы по эпидобстановке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За разъяснениями люди обращались в Роспотреднадзор

За 2021 год в управление Роспотреднадзора по Бурятии поступило 15 607 обращений, из них письменных – 3013, и 12 594 устных. Больше половины - 57,9% - касались вопросов в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 42,1% обращений поступило по нарушениям прав потребителей.

По вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия за 2021 год поступило 9040 обращений, которые касались вопросов инфекционной заболеваемости, вакцинопрофилактики, общественного питания, качества и безопасности пищевых продуктов, по условиям воспитания и обучения, проживания в жилых помещениях.

Всего за 2021 год поступило 6567 обращений, касающихся нарушений прав потребителей в сфере розничной торговли, проблем, связанных со сферой жилищно-коммунальных услуг и сферой бытового обслуживания населения, по вопросам деятельности на финансовом рынке.

- Из числа рассмотренных обращений 490 перенаправлено по подведомственности в другие органы власти и территориальные органы Роспотребнадзора. 48 обращений стали основанием для проведения проверок и 99 - для проведения административных расследований. За выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей виновные лица привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления.

Составлено 180 протоколов об административных правонарушениях и подано 37 исков в суды. По остальным обращениям заявителям даны разъяснения согласно действующему законодательству.
Роспотребнадзор

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