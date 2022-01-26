В Бурятии уничтожили 130 кг яблок неизвестного происхождения





Во время выезда государственных инспекторов управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии на торговой базе Улан-Удэ выявлено нарушение – хранение и реализация продукции, запрещённой к ввозу в Россию.130 кг яблок неизвестного происхождения продавались в павильонах. Хранить и реализовывать продукцию стран Европейского союза и без маркировочных знаков запрещено, а также запрещено ввозить на территорию страны, сообщили в пресс-службе управления.Партия яблок изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй (урочище Березняки Тарбагатайского района).