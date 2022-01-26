В Бурятии оштрафовали экс-бухгалтера сельского поселения

Женщина незаконно перечислила себе более 60 тысяч рублей
Бывший главный бухгалтер администрации одного из сельских поселений Прибайкальский района Бурятии признана виновной по двум статьям уголовного кодекса: ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» и ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество путём злоупотребления доверием».
В судебном заседании установлено, что обвиняемая, занимая указанную должность, внесла заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы, на основании которых неправомерно перечислила на свой лицевой счёт денежные средства в сумме 61,5 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.
Ущерб, причинённый муниципальному образованию, подсудимая возместила в ходе следствия в полном объёме.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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