Общественники Бурятии: «Оставлять бродячих собак на улицах нельзя»

«На чаше весов - беззащитный мирный человек или беззащитная агрессивная собака», - отмечает Татьяна Думнова
Общественники Бурятии поддержали решение главы Бурятии Алексея Цыденова о запрете на возврат опасных и больших собак на волю после отлова. Как сообщал «Байкал-Daily», соответствующий указ глава подписал накануне.
Стоит отметить, что это федеральный прецедент.
- Долгие ожидания поправок в федеральный закон может обернуться ценой потери ещё чьих-то жизней и искалеченных судеб. Не дожидаясь таких поправок, глава Бурятии принял разумное решение, так как на чаше весов - беззащитный мирный человек или беззащитная агрессивная собака. Решение главы самое взвешенное на данный момент - решение о том, чтобы выпускать собак только меньше 25 см, грубо говоря 2 кг, которая даже в агрессивном состоянии не способна нанести ущерб человеку, даже ребёнку. Всех животных, которые выше 25 см содержать в питомниках и не выпускать, пока не будет проведена корректировка федерального законодательства, чтобы определиться с дальнейшим решением этого вопроса, - выразила мнение заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
В своём указе глава поручил увеличить финансовую помощь приютам, где содержатся животные без владельцев.
- Необходимо отдать должное владельцам и волонтёрам приютов, благодаря их труду, собак на улицах гораздо меньше, чем могло бы быть. Тем не менее проблема бродячих собак требует немедленного решения, так как люди не должны делить территорию обитания со стаями собак. В настоящее время в России, в том числе и в Бурятии, проводится программа отлова, стерилизации и возврата собак. Эта программа узаконена на федеральном уровне. Чем грешит российский способ решения проблемы бродячих собак: только стерилизация, чипирование и выпуск их обратно в среду обитания. Законом можно оставлять в приюте и содержать там пожизненно только особо агрессивных животных. Только закон не определил, кто и как может определить степень агрессии собак. По моему мнению, приюты, в которых собак не усыпляют, а чипируют, а затем их выпускают из приютов – это выбрасывание денег на ветер. Да и где гарантия того, что выпущенные сегодня «добрые» собаки завтра вновь могут стать агрессивными из-за голода, - отметила Татьяна Думнова.
Общественники Бурятии: «Оставлять бродячих собак на улицах нельзя»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
О желании пройти обучение заявили 123 школьника республики
Зверёк не побоялся близко подойти к человеку
Девушка упала на землю на глазах патруля
Она смогла объединить тотемных животных каждого региона с ведущими современными профессиями оттуда же
Работа проведена с помощью искусственного интеллекта с точностью 94%
Больше всего противников на Северном Кавказе
Дети не должны находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых
Дети произнесли клятву
Ночами холодает до -42 градусов
Появилась угроза потери церкви с более чем 200-летней историей
Им возместят 50% за потреблённую тепловую и электрическую энергию
Состоится совместное учение «Союзная решимость-2022»
Дети наловили речной рыбы и сварили походный обед
Покупку приходится откладывать из-за высоких цен
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бурятии третий подряд обновляет рекорд