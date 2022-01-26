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В горах Бурятии пройдёт ледолазный фестиваль «Белый лёд»

В горах Бурятии пройдёт ледолазный фестиваль «Белый лёд»
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортивное мероприятие состоится в Тункинском районе

С 28 по 30 января в Тункинском районе Бурятии пройдёт ледолазный фестиваль «Белый лёд». Мероприятие состоится в ущелье Ехэ-Нуга.

В программе фестиваля: мастер-класс для новичков, многоверёвочные маршруты, исследование новых ледотоков, дружеское состязание на трудность на ледотоке Сальвадор и фотоконкурс на лучшее ледолазное фото.

28 января состоится заезд и открытие фестиваля. Пройдёт знакомство с районом, разминочное лазание на одном из ледопадов, мастер-класс по организации станций и страховки на льду, а также по технике лазания. Вечером – лекция по категорированию сложности ледовых маршрутов, распределение команд на маршруты следующего дня.

29 января опытные команды самостоятельно совершат прохождение многоверёвочных ледовых маршрутов. Для начинающих предусмотрено прохождение ледотока Грот с инструктором. Вечером – подведение итогов дня, совместное приготовление шашлыка.

30 января запланировано состязание на трудность на ледопаде Сальвадор. В 14:00 будет проведено награждение и закрытие фестиваля, сообщает федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области.

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Бурятия фестиваль альпинизм скалолазание ледолазание спорт Тункинский район Иркутская область

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