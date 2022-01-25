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Школьники Бурятии будут участвовать во всероссийском акселераторе бизнес-проектов

Школьники Бурятии будут участвовать во всероссийском акселераторе бизнес-проектов
Общество, 
О желании пройти обучение заявили 123 школьника республики

Во всероссийском школьном акселераторе бизнес-идей будут участвовать ученики школ г. Улан-Удэ, г. Закаменск, а также юные жители сельских территорий – ученики средних школ п. Петропавловка (Джидинский район), п. Разлив (Муйский район), пгт. Каменск (Кабанский район), с. Баянгол (Баргузинский район) и села Верхние Тальцы (Хоринский район). Сбер до 14 февраля 2022 г. формирует списки участников образовательного проекта – старшеклассников регионов России. Из Бурятии о своём желании пройти обучение стратегии построения собственного бизнеса и развитию предпринимательских навыков на данный момент уже заявили 123 школьника.

Школьный акселератор – это бесплатная обучающая программа от Сбера, которая может помочь найти идею и создать собственный технологический бизнес в России. Для участников программы разработан образовательный контент по генерации идей и технологическим трендам от более 60 компаний экосистемы Сбера. В рамках программы акселератора проходят встречи школьников-участников проекта, с менторами и наставниками, нацеленные на развитие будущего бизнес-проекта. Программа курса включает в себя также обучение современным навыкам, актуальным при ведении бизнеса- переговоры, работа в команде, лидерство и другие.

Акселератор состоит из нескольких этапов: онлайн обучение, индивидуальная работа с бизнес экспертами и отчётные мероприятия.

Первый этап может помочь старшеклассникам получить необходимую теоретическую базу и пройти путь от генерации идеи до создания работающего продукта. Чтобы обучение было интересным, организаторы внедряют элементы игры и привлекают ведущих российских предпринимателей — они смогут поделится экспертизой и расскажут, каких ошибок стоит избегать на каждом этапе развития проекта. Лучшие команды первого этапа продолжат участие во втором этапе акселератора под руководством наставников.

В финал акселератора выйдут победители второго этапа, представят свои решения руководителям корпораций и вузов и поборются за призовой фонд на супер‑финале в Москве в середине октября 2022.

Школьный акселератор:
- Программа бесплатная;
- Обучение и участие в мероприятиях программы проходит в онлайн-формате, на специальной цифровой платформе;
- Можно прийти без идеи – её участникам акселератора на первом этапе обучения помогут найти;
- Можно прийти без команды – Сбер может помочь найти единомышленников;
- Участвовать в проекте могут учащиеся 8-11 классов школы/лицея/гимназии/училища/колледжей и т.д., из любого региона.

- Молодежь и школьники сейчас активно интересуются предпринимательством и многие молодые люди свое будущее хотели бы связать именно с бизнесом, разработать личный старт-ап и заниматься его реализацией. Школьный акселератор им в этом поможет, у учеников старших классов есть шанс погрузиться в мир практической науки предпринимательства. Вопросы: «Что сделать, чтобы открыть свой бизнес? Как от идеи дойти до этапа реализации проекта? Как правильно рассчитать успешность бизнес-проекта или найти идею?», - найдут свои ответы на этом уникальном образовательном проекте Сбера. Акселератор – программа не только обучающая, но и состязательная: участники проекта, прошедшие все его этапы, получат призы от Сбера, победителей ждут стажировки и поддержка даже по завершению программы, а также - дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в НИУ ВШЭ и другие вузы. Это хорошая возможность получить и уникальный опыт, и знания. Кто пока не успел – успевайте, акселератор еще принимает заявки на участие, - рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Подробную информацию о программе обучения, а также форму регистрации можно найти на сайте Сбер Z. Приём заявок ведётся до 14 февраля 2022 года.

Возрастное ограничение 12+

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк Бурятия

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